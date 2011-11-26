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۵ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

حیدری خبر داد:

14 تیم امدادی و درمانی از ایران به سومالی اعزام شدند

14 تیم امدادی و درمانی از ایران به سومالی اعزام شدند

اراک – خبرگزاری مهر: معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مرکزی از اعزام 14 تیم امداد و درمانی از جمعیت هلال احمر استان مرکزی به کشور قحطی زده سومالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حیدر حیدری عصر روز شنبه با اعلام این خبر در مراسم تقدیر از تیم اعزامی جمعیت هلال احمر استان مرکزی به کشور سومالی گفت: هزار و 200 نفر روز نیروی امدادی از ایران در قالب 14 تیم درمانی و امدادی به کشور سومالی اعزام شده اند.

وی میانگین حضور روزانه نیروهای امدادی و درمانی جمعیت هلال احمر ایران در کشور سومالی را 10 نفر عنوان کرد و گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ایجاد 20 کمپ در کشورسومالی نسبت به توزیع 5 هزار تن کالا بین مردم این کشور اقدام کرده است.

معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور از حرکت خودجوش مردمی ملت ایران در کمک به مردم قحطی زده سومالی به عنوان یک حرکت بسیجی یاد کرد و افزود: ملت ایران همواره توانسته اند با تفکر بسیجی و بهره گیری از آموزه های فرهنگ بسیجی بار دیگر حماسه ای انسانی آفریدند.

حیدری بیان داشت: جمعیت هلال احمر کشور نیز در این زمان با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری نسبت به جمع آوری کمک های مردمی در استانهای کشور و اعزام تیمهای امدادی و درمانی به کشور سومالی پرداخت.

کد مطلب 1470133

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