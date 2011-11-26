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۵ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۲

کی پور:

ترویج فرهنگ بسیجی مقدمه ساز حکومت جهانی امام زمان (عج) است

ترویج فرهنگ بسیجی مقدمه ساز حکومت جهانی امام زمان (عج) است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: ترویج فرهنگ بسیجی مقدمه ساز حکومت جهانی امام زمان (عج) است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر شنبه در جمع بسیجیان شهرستان افزود: این همان هدفی است که حضرت امام خمینی (ره) در هدف انقلابش بیان می کند.

وی اظهار داشت: امام راحل از بسیج این گونه تعریف می کند که بسیجی کسی است که به تکلیف عمل می کند، دنبال مادیات نیست و به خاطر خدا کار می کند.

کی پور گفت: اینگونه عمل بسیجیان باعث می شود که بزرگترین قدرتهای جهانی در عصر معاصر در برابر این شجره طیبه به زانو در آیند.

کی پور افزود: امروز بسیج و مردم ایران در تمامی عرصه ها نقش اول و حضور پررنگ دارند و برای سربلندی نظام اسلامی در تلاش هستند.
 
فرماندار علی آبادکتول اظهار داشت: بسیج موقعیت هایی درعرصه های ملی بدست آورده است.
کد مطلب 1470134

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