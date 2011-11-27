توجه ویژه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در تبلیغات شهری

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد اظهار داشت: در حال حاضر ایران اسلامی دارای جلوه های گوناگون هنری و تبلیغی، اسلامی و تاریخی است که باید از این فرهنگ غنی در تبلیغات و نمادهای شهری استفاده ویژه شود.

وی افزود: در این زمینه دستگاه های نظارتی به خصوص اداراتی مانند شهرداری و شورای شهر باید برای تحقق این مهم اهتمام ویژه داشته باشند.

برخورد با مراکز ترویج نمادهای غربی در ملارد

این مسئول یادآور شد: همچنین در این راستا با مراکز و واحدهایی که اقدام به ارائه و ترویج نمادهای غربی می کنند، برخورد ویژه و قاطع می شود.

بورد از ساماندهی فعالیت هیئتهای مذهبی همزمان با فرا رسیدن ماه محرم در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: در این زمینه هماهنگیهای لازم با هیئتهای مذهبی شهرستان انجام شده است.

مسئولان به تکریم ارباب رجوع در ادارات توجه کنند

فرماندار ملارد بر تکریم ارباب رجوع در ادارات و دستگاه های این شهرستان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان مربوطه به این مهم شد.

وی افزود: رسیدگی به مشکلات شهروندان جزء افتخارات مسئولان است که در این زمینه باید خدمت رسانی به مردم در بخشهای مختلف افزایش یابد.

بررسی ویژه فعالیت کاندیداهای انتخابات در ادارات

این مسئول در بخش دیگری با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی طی چند ماه آینده اظهار داشت: با تشکیل کمیته های مربوطه، فعالیت کاندیداهای انتخاباتی به خصوص در بدنه ادارات و دستگاه ها به صورت ویژه بررسی می شود.

بورد افزود: در این زمینه به طور قطع با افرادی که در چارچوبی غیر از قانون اقدامات را انجام می دهند، برخورد خواهد شد.