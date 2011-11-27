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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

طی هفته بسیج؛

بسیجیان ملاردی به طور رایگان ویزیت شدند

بسیجیان ملاردی به طور رایگان ویزیت شدند

ملارد - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته بسیج، طی هماهنگی های به عمل آمده، تمامی بسیجیان شهرستان ملارد ویزیت رایگان شدند.

 به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته بسیج تمامی ادارات و ارگانهای شهرستان ملارد از جمله سپاه و بسیج برنامه های مختلفی را در سطح این شهرستان اجرا کردند.
 
در این زمینه طی هماهنگی های به عمل آمده با شبکه بهداشت و درمان شهرستان، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و بسیجیان طی هفته بسیج می توانند از تمامی خدمات درمانی در مراکز تحت پوشش به صورت رایگان استفاده کنند.
 
خدمات مذکور در هفت مرکز درمانی فعال در شهرها و روستاهای شهرستان ملارد به بسیجیان ارائه می شود و افرادی که به این مراکز مراجعه می کنند، باید دارای معرفی نامه باشند.
کد مطلب 1470148

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