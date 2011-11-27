شناسایی مشکلات شهروندان باید در اولویت کاری مسئولان باشد

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور شناسایی و رفع مشکلات شهروندان، به صورت هفتگی جلسات ملاقات مردمی مسئولان در مساجد محلات مختلف به خصوص روستاها و نقاط محروم این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: در این بازدیدهای میدانی، مسئولان شهرستان حضور دارند و به شناسایی، بررسی و رفع مشکلات شهروندان در بخش های مختلف درمانی، بهداشتی، ورزشی، آموزشی و ... می پردازند.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: در زمینه رسیدگی به مشکلات، باید روند و مراحل اداری کاهش یابد و مردم در پیچ و خمهای اداری گرفتار نشوند.

این مسئول عنوان کرد: درب اتاق تمامی مسئولان شهرستان قدس باید برای شهروندان باز و رسیدگی به مشکلات شهروندان در اولویت کاری آنها باشد.