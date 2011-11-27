هیئتهای مذهبی شهرستان قدس بسته های فرهنگی دریافت کردند

حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم این اداره با همکاری هیئتهای مذهبی برنامه های مختلفی را طی سه دهه اول، دوم و سوم ماه محرم برگزار می کند.

وی افزود: در این زمینه در راستای نهادینه شدن فرهنگ دینی و مذهبی در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قدس اقدام به توزیع بسته های مذهبی و فرهنگی در این شهرستان کرده است.

این مسئول یادآور شد: تاکنون بیش از دو هزار بسته فرهنگی که شامل لوح فشرده، کتاب آموزشی و دینی و ... هستند، بین هیئتهای مذهبی و مداحان شهرستان قدس توزیع شده است.

جلیل زاده در ادامه بر نهادینه شدن فرهنگ عاشورا و عزاداریهای ماه محرم بین نسل جوان تأکید کرد و گفت: در این زمینه در ماه محرم جاری سعی داریم تا مراسمهای عزاداری را به نحو باشکوه تر برگزار کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قدس اعلام کرد: در این راستا از مداحان و سخنرانان توانمند و مجرب دعوت شده تا در مراسم های مختلف عزاداری که در این شهرستان برگزار می شود، شرکت کنند.