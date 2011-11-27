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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

همزمان با آغاز ماه محرم/

هیئتهای مذهبی شهرستان قدس بسته های فرهنگی دریافت کردند

هیئتهای مذهبی شهرستان قدس بسته های فرهنگی دریافت کردند

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قدس از توزیع بسته های فرهنگی همزمان با آغاز ماه محرم بین هیئتهای مذهبی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم این اداره با همکاری هیئتهای مذهبی برنامه های مختلفی را طی سه دهه اول، دوم و سوم ماه محرم برگزار می کند.
 
وی افزود: در این  زمینه در راستای نهادینه شدن فرهنگ دینی و مذهبی در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قدس اقدام به توزیع بسته های مذهبی و فرهنگی در این شهرستان کرده است.
 
این مسئول یادآور شد: تاکنون بیش از دو هزار بسته فرهنگی که شامل لوح فشرده، کتاب آموزشی و دینی و ... هستند، بین هیئتهای مذهبی و مداحان شهرستان قدس توزیع شده است.
 
جلیل زاده در ادامه بر نهادینه شدن فرهنگ عاشورا و عزاداریهای ماه محرم بین نسل جوان تأکید کرد و گفت: در این زمینه در ماه محرم جاری سعی داریم تا مراسمهای عزاداری را به نحو باشکوه تر برگزار کنیم.
 
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قدس اعلام کرد: در این راستا از مداحان و سخنرانان توانمند و مجرب دعوت شده تا در مراسم های مختلف عزاداری که در این شهرستان برگزار می شود، شرکت کنند.
کد مطلب 1470151

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