پیامدهای ویرانگر مداخله نظامی ناتو در سوریه/ دمشق طرابلس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت : سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در برابر برخی خواسته ها مبنی بر مداخله نظامی ناتو در سوریه مانند آنچه در لیبی رخ داد این گونه پاسخ می دهد که سوریه لیبی نیست. این موضعی است که اتحادیه اروپا نیز آن را تایید می کند.

برخی از گروههای شورشی در سوریه بار دیگر از غرب درخواست کرده اند که اهداف راهبردی در سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار دهند. البته دیپلماتهای غربی درباره موضع احتیاطی که در قبال سوریه در پیش گرفته اند این گونه استدلال می کنند که بر خلاف لیبی در سوریه حداقل سه شرط لازم سیاسی برای یک مداخله نظامی وجود ندارد.

یکی اینکه هیچ اجماع مشترکی در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجازه مداخله نظامی در سوریه وجود ندارد . از طرف دیگر به اعتقاد غربیها یک شریک معین و مشخصی که بتوان در این کشور از آن حمایت کرد وجود ندارد. از طرف دیگر معلوم نیست که دولتهای عربی مداخله غرب در سوریه را بپذیرند و یا خود در این باره با ناتو همکاری و مشارکت کنند.

زوددویچه در ادامه نوشت : به این ترتیب شرایط سیاسی برای یک مداخله نظامی ناتو در سوریه با توجه به شرایط موجود وجود ندارد. از طرف دیگر مداخله نظامی ناتو در لیبی هزینه های نظامی بالایی را به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تحمیل کرد. به گفته دیپلماتهای غربی، ناتو تقریبا تمام جایگاههای نظامی در لیبی را می شناخت و اهداف مشخصی را در این کشور مورد هدف قرار می داد، اما سوریه یک منطقه وسیع و غیر قابل پیش بینی برای ناتو است و با بسیاری از پایگاههای نظامی اروپایی فاصله دارد.

از آنجایی که عملیات نظامی ناتو در لیبی هزینه سنگینی را به این ائتلاف نظامی وارد کرد بنابراین اقدامی مشابه در سوریه با توجه به بودجه اندک ناتو به ندرت امکانپذیر است. علاوه بر این جدا از دلایل مالی و نظامی و سیاسی هم در اتحادیه اروپا و هم در ناتو شک اساسی نسبت به مسئله مداخله در سوریه وجود دارد.

زوددویچه در ادامه نوشت : سوریه در منطقه ای واقع شده است که یک جرقه کوچک در آن می تواند آتش سوزی مهیبی را ایجاد کند. دمشق نه تنها یک متحد تهران است، بلکه شریک لبنان و مقاومت حماس در فلسطین نیز به شمار می رود. این در حالی است که دیکتاتور لیبی در شمال آفریقا و در جهان عرب منزوی بود.