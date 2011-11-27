پیروزی حزب ملی در انتخابات سراسری نیوزیلند/ تداوم نخست وزیری جان کی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نیوزیلند، حزب ملی به رهبری "جان کی" توانسته است با کسب 48 درصد از آرا 60 کرسی از 120 کرسی پارلمان این کشور را به خود اختصاص دهد.

نخست وزیر نیوزیلند پس از اعلام نتایج انتخابات گفت به کار خود برای خدمت رسانی بیشتر به مردم نیوزیلند ادامه خواهد داد.



"جان کی" افزود: حزب ملی به تمامی توافقات رسمی با احزاب ائتلافی "اکت" و "اتحاد آینده" پایبند خواهد بود.

حزب کارگر به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت در این کشور با کسب 26 درصد از آرای انتخابات سراسری ، 34 کرسی پارلمان نیوزیلند را به خود اختصاص داد.

حزب سبز با کسب 10 درصد از آرا 13 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد و حزب نیوزیلند جدید نیز با کسب 7 درصد از آرا موفق به کسب 8 کرسی در پارلمان شد.

در کشور 4.4 میلیون نفری نیوزیلند، سه میلیون و پنجاه هزار نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات بودند.

انتخابات عمومی نیوزیلند هرسه سال یکباربرگزار می شود اما تاریخ برگزاری آن مشخص نبوده وبا تصمیم نخست وزیر برای انحلال مجلس برگزار می شود.