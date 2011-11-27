به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فقط استدلالها: صد استدلال مهم در فلسفه غرب" اثر مایکل بروس و استیون باربونی به تازگی از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.

دکتر استیون باربونی استاد فلسفه دانشگاه ایالتی سن دیه گوی آمریکا در مورد فرضیه خود در این کتاب به خبرنگار مهر گفت: ایده اصلی نهفته در کتاب بسیار ساده و آسان است.

وی تصریح کرد: من به اتفاق مایکل بروس در این کتاب استدلالهای مهم و اساسی در فلسفه را مورد شناسایی و بررسی قرار داده‌ایم. استدلالهای مهم و اساسی به معنای استدلالهایی است که در برهه‌ای از زمان و در تاریخ فلسفه مورد توجه بوده و جنبه مسلط و فراگیر داشته است.

وی یادآور شد: فیلسوفان و متفکران بزرگ روشهای استدلال فلسفی خاص خود را داشته اند که گاهی جنبه مسلط در تاریخ فلسفه داشته است. برای نمونه در این اثر به استدلال آنسلم درباره وجود خدا توجه شده است. همچنین به استدلال فرگه در دفاع از رئالیسم افلاطونی اشاره شده است.

مؤلف "فقط استدلالها: صد استدلال مهم در فلسفه غرب" در ادامه تأکید کرد: برای شناسایی و بررسی هر استدلال سه موضوع مورد توجه قرار گرفته است. اولین موضوع این بوده که خلاصه‌ای از آن استدلال فلسفی بیان و طرح شود. موضوع دوم جایگاه و ارتباط آن استدلال در تاریخ اندیشه بوده است.

وی افزود: موضوع سومی که در قبال هر استدلال وجود دارد ارزیابی درستی و صحت آن نظریه است. برای این منظور بخش مختصری از استدلال خود فیلسوف از جمله آنسلم و فرگه بیان شده و نحوه استدلال ورزی خود فیلسوف مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

این استاد فلسفه در ادامه یادآور شد: پس از طرح استدلال اصلی فیلسوف، به صورت گام به گام اجزای استدلال و برهان مطرح شده توسط وی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این ارزیابی از اصول منطقی و توجیهات ارائه شده استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: این استدلالها طیف وسیعی از موضوعات در حوزه‌های متافیزیک، معرفت شناسی، اخلاق، فلسفه ذهن و علوم را دربرمی‌گیرد.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی سان دیاگو یادآور شد: در حوزه متافزیک استدلالهای مرتبط با خدا، ایده‌آلیسم، هویت و آزادی اراده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در حوزه معرفت شناسی مباحثی از قبیل شک گرایی، تجربه گرایی و قطعیت مورد توجه بوده‌اند.

باربونی یادآور شد: در فلسفه ذهن مباحثی چون دوگانگی ذهن و جسم و زامبی ها و در حوزه علوم مسائلی چون ماتریالیسم، فلسفه افلاطون و ریاضیات مورد توجه و بررسی قرار گرفته و استدلالهای مطرح برای آنها بررسی شده‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: بر خلاف عنوان کتاب که از 100 استدلال فلسفی نام برده شده استدلالهای فلسفی بیشماری در این اثر معرفی و تحلیل شده‌اند.