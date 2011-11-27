افزایش رشته های مقاطع تکمیلی در دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر علی عبادیان شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان و قبولان کارشناسی ارشد که موفق به قبولی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور شده اند در دانشگاه پیام نور مرکز بناب، گفت: علت رویکرد جدید دانشگاه پیام نور به رشته های تحصیلات تکمیلی استقبال چشمگیر فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این دانشگاه از تحصیلات تکمیلی است.

وی گفت: تعامل و صمیمیّت بالای دانشگاهها در شهرستان بناب بعنوان بهترین فرصت و امتیاز جهت ارتقای سطح ٱموزشی و فرهنگی در این شهرستان است.

عبادیان از توسعه فضاهای فیزیکی و افزایش رشته ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز بناب در آینده خبر داده و گفت: در سایه حمایت های خوب و جدی دولت، هر روز شاهد توسعه و پیشرفت دانشگاه پیام نور در سطح کشور هستیم و در همین راستا پروژه های عمرانی بسیار خوبی در آذربایجان شرقی در حال اجرا است که تا پایان سال جاری شاهد بهره برداری از تمامی آنها خواهیم بود.

وی افزود: در برخی دیگر از واحدها و مراکز استان شاهد کلنگ زنی و شروع فاز جدید عمرانی هستیم که با کمک و یاری مسئولان ذیربط در موعد مقرر به سرانجام خواهیم رساند که از آن جمله فاز دوم ساختمان آموزشی و مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز بناب خواهد بود.

علی عبادیان در ادامه سخنان خود ویژگی دانشگاه پیام نور را داشتن سیستم آموزشی غیرحضوری و نحوه تدریس و اصلاح اوراق امتحانی برشمرد و گفت: این سیستم آموزشی موجب شده میزان قبولی دانشجویان و خصوصاٌ آمار قبولان در مقاطع بالاتر تحصیلی بیشتر از سایر دانشگاهها شود و قبولی 100 نفر از فارغ التحصیلان مرکز بناب در مقطع کارشناسی ارشد امسال گواهی بر این ادعاست.

وی از تعامل و صمیمیت بالای دانشگاههای مختلف شهرستان بناب بعنوان بهترین فرصت و امتیاز جهت ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی دانشگاهها یاد کرد و گفت: باید از ظرفیت ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بناب بعنوان شهر دانشگاهی استان در راستای پیشرفت این شهرستان استفاده کرد.

رئیس دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود، رفع کمبود ها و نواقص برخی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان را نیز نیازمند توجه نمایندگان مجلس دانست و از آنان خواست در جهت جذب امکانات و اعتبارات لازم برای توسعه دانشگاههای پیام نور استان همت کنند .

در بخش دیگری از این آیین؛ رئیس دانشگاه پیام نورمرکز بناب طی سخنانی قبولی یکصد نفر از مجموع 350 نفر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی این مرکز دانشگاهی در آزمون کارشناسی ارشد را دستاورد بزرگ علمی و پژوهشی برای آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: با توجه به پتانسیل بالای موجود در این مرکز دانشگاهی، احداث یک مجموعه آموزشی دیگر در این دانشگاه ضروری است تا فضای بیشتر و بهتری برای دانشجویان فراهم شود.

مجید واحدی همچنین خواستار افزایش رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در این مرکز دانشگاهی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شده و گفت: مقدمات راه اندازی رشته های "روانشناسی و جغرافیا" در مقطع "کارشناسی ارشد" در مرکز بناب فراهم شده است.

گفتنی است هم اکنون بیش از چهار هزار و 500 نفر دانشجو در 25 رشته تحصیلی در دانشگاه پیام نور مرکز بناب تحصیل می کنند و امسال بیش از یکصد نفر از این دانشجویان درآزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور قبول شده اند.