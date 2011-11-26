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۵ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۲

حسینی:

کارگران ساختمانی در قزوین آموزش فنی دیدند

کارگران ساختمانی در قزوین آموزش فنی دیدند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۱ هزار کارگر ساختمانی استان آموزش مهارتی دیدند و سطح بندی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی در این باره گفت: به منظور افزایش مهارت فنی و تخصصی کارگران ساختمانی، آموزش این کارگران در اولویت کاری این اداره قرار گرفته است.
 
وی افزود: آموزش مهارتهای فنی موجب کاهش حوادث ناشی از کار و بالا رفتن سطح کیفی فعالیتهای ساختمانی می شود.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه کارگران در سه سطح آموزش دیده و سطح بندی شده اند تصریح کرد: در هشت ماهه امسال بیش از 11 هزار تن از کارگران در دوره های فنی شرکت کرده اند.
 
این مسئول یادآورشد: از مجموع کارگران یاد شده تعداد 10 هزار و 887  نفر در سطح یک، 133 نفر در سطح دو و  هشت نفر هم در سطح سه قرار گرفتند.
 
حسینی، آموزش کارگران ساختمانی استان را از مهم ترین اولویت های اداره کل فنی و حرفه ای استان ذکر کرد.
 
در سال گذشته 22 هزار کارگر ساختمانی در استان قزوین آموزش دیدند و سطح بندی شدند.
 

 
کد مطلب 1470166

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