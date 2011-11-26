کارگران ساختمانی در قزوین آموزش فنی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی در این باره گفت: به منظور افزایش مهارت فنی و تخصصی کارگران ساختمانی، آموزش این کارگران در اولویت کاری این اداره قرار گرفته است.

وی افزود: آموزش مهارتهای فنی موجب کاهش حوادث ناشی از کار و بالا رفتن سطح کیفی فعالیتهای ساختمانی می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه کارگران در سه سطح آموزش دیده و سطح بندی شده اند تصریح کرد: در هشت ماهه امسال بیش از 11 هزار تن از کارگران در دوره های فنی شرکت کرده اند.

این مسئول یادآورشد: از مجموع کارگران یاد شده تعداد 10 هزار و 887 نفر در سطح یک، 133 نفر در سطح دو و هشت نفر هم در سطح سه قرار گرفتند.

حسینی، آموزش کارگران ساختمانی استان را از مهم ترین اولویت های اداره کل فنی و حرفه ای استان ذکر کرد.

در سال گذشته 22 هزار کارگر ساختمانی در استان قزوین آموزش دیدند و سطح بندی شدند.



