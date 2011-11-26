تظاهرات مردم لاذقیه در حمایت از اسد/کشف سلاحهای اسرائیلی در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، شهر لاذقیه سوریه امروز شاهد تظاهرات گسترده مردمی در مخالفت با تصمیمات اخیر اتحادیه عرب و تاکید بر استقلال در تصمیم گیریهای ملی بود.



قشرهای مختلف مردم لاذقیه به ویژه جوانان دراین تظاهرات گسترده، مخالفت خود را با تصمیمات اتحادیه عرب و دخالت خارجی در امور داخلی خود مورد تاکید قرار دادند.



خیابانهای منتهی به مرکز شهر مملو از جمعیت مردمی بود که بر اراده قاطع مردم سوریه برای مقابله با توطئه های دشمنان تاکید می کردند.

تظاهرات کنندگان در این تجمع بزرگ بر عزم و اراده راسخ خود برای مقابله با توطئه طرفهای منطقه ای و بین المللی که هدف از آن تحقق منافع استعمار در منطقه است، تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات تاکید کردند ملت سوریه به مقابله با چالشها و تهدیدها عادت کرده است و قادر هستند از کشورشان در مقابل حجم انبوه توطئه ها حمایت کنند.



مردم لاذقیه همچون مردم دیگر شهرهای سوریه بار دیگر بر حمایت خود از نظام کشورشان و اقدامات اصلاح طلبانه و وحدت ملی تاکید کردند.



کشته شدن 16تروریست درحمص سوریه



خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای امنیتی این کشور با متلاشی کردن یک گروه تروریستی در استان مرکزی حمص، 16 نفر از اعضای این گروه را کشته و چندین فرد مسلح دیگر را نیز دستگیر کردند و طی این عملیات مقادیر زیادی سلاح از تروریستها کشف و ضبط شد.



مقامهای سوریه باند های مسلح تروریستی را مسئول ناآرامی های هشت ماهه این کشور می دانند که از ماه مارس آغاز شده است و با دخالتهای آشکار غربی ها و برخی کشورهای عربی از جمله قطر و عربستان و جنگ تبلیغاتی و رسانه ای آنها تشدید شده است.



تلویزیون سوریه با نشان دادن تصاویر تسلیحات تروریستها که توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است، اعلام کرد: این تسلیحات شامل راکت، نارنجک، مسلسل و گاز اشک آور ساخت رژیم صهیونیستی هستند.



تروریستهای مورد حمایت رسانه ای و تبلیغاتی کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و قطر، عامل کشتار مردم در استان حمص و گسترش ترور در سوریه هستند. ﻿