به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه آثار هنری گروه "هنر در روستا" که در ایران با حضور در روستاهای کشور و مشارکت روستاییان اقدام به خلق آثار هنری کرده اند، به نمایش گذاشته شده است.

در مراسم گشایش این نمایشگاه با حضور جمعی از هنردوستان ایرانی و مالزیایی و "جلال الدین مشمولی" دبیر و موسس گروه هنری هنر در روستا ، فیلمی در خصوص فعالیت این گروه هنری در روستاهای ایران به نمایش گذاشته شد.

دراین نمایشگاه که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درمالزی برگزار می شود تصاویر آثار هنری خلق شده توسط این گروه هنری در روستا های ایران در قالب عکس در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

گروه هنری "هنر در روستا" به همت تعدادی از هنرمندان کشورمان با هدف انتقال مفاهیم هنری از شهرها به روستاها تشکیل شده و این گروه هنری با برگزاری جشنواره های هنری در 66 روستا و یازده استان کشورمان، آثار هنری زیبایی در قالب مجسمه، آثار محیطی، نقاشی و هنرهای مفهومی با مشارکت روستاییان خلق کرده اند.

گروه هنری "هنر در روستا" درسال 1382 در یکی از روستاهای کوچک شهرستان قائمشهر در استان مازندران فعالیت های فرهنگی و هنری خود را آغاز کرده و با توجه به اساسنامه این گروه مبتنی بر فعالیت های گروهی و به بکارگیری دانشجویان وهنرمندان جوان، برگزاری بیش از100 نمایشگاه، نشرماهنامه خبری هنری وبرگزاری همایش وفستیوال های ملی درکارنامه فعالیت خود ثبت نماید.

نمایشگاه هنر در روستا تا نهم دسامبر مطابق با 18 آذر ماه پذیرای علاقمندان در گالری مکعب واقع در خیابان امپنگ، خیابان ماماندا 9 شماره B-63 خواهد بود.