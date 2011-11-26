سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف زندی افزود: با توجه به اهمیت موضوع مهندسی زلزله و وقوع زلزله اخیر در ترکیه و سونامی در ژاپن، کین ایچی کومانو سفیر ژاپن در ایران به همراه معاون اول سفارت مهندس فوجی ای برای حضور در این سمپوزیوم اعلام آمادگی کرده تا در قالب کارگاهی آموزشی به تشریح زلزله و سونامی ویرانگر ژاپن و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ژاپن در خصوص کاهش آسیب های ناشی از زلزله بپردازد که این موضوع مورد استقبال شورای علمی سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته ومهندسی زلزله تبریز قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در این سمپوزیوم بین المللی متخصصانی از کشورهای ترکیه، نیوزلند، ژاپن و ایران به برگزاری کار گاه آموزشی می پردازند.
دبیر سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله تبریز در خصوص اهمیت حضور سفیر ژاپن در این سمپوزیوم بین المللی، اظهار داشت: کین ایچی کومانو سفیر ژاپن در ایران برای نخستین بار است که به تبریز سفر می کند و با توجه به تجارب ارزنده ای که ژاپنی ها در کاهش اثرات زلزله و مدیریت بحران کسب کرده اند حضور وی در تبریز که خطه ای زلزله خیز است می تواند زمینه ساز انتقال این تجارب و تکنولوژی ها باشد.
زندی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است در حاشیه سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله تبریز نشست های تخصصی ارگانهایی همچون استانداری آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز، آب منطقه ای آذربایجان شرقی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، نظام مهندسی آذربایجان شرقی با کین ایچی کومانو سفیر ژاپن در ایران برپا شده و تفاهم نامه های همکاری میان آذربایجان شرقی و سفارت ژاپن در موضوعات به امضا طرفین برسد.
یوسف زندی تاکید کرد: حضور سفیر ژاپن در سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله تبریزباعث گسترش روابط ایران و ژاپن خواهد شد.
گفتنی است سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله به عنوان یکی از پیش برنامه های چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، فردا ششم آذر توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی کشور و با همکاری دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در کلانشهر تبریز برگزار می شود.
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