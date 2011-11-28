البرز آخرین استان کشور در سرانه تعداد کتابخانه!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته کتاب و کتابخوانی چندی قبل به پایان رسید اما کتاب به عنوان غنی ترین ابزار فرهنگی نباید به این هفته خلاصه شود و دست اندرکاران امر کتاب و کتابخوانی و مسئولان حوزه فرهنگ باید با نگاهی نو و با توجه به ضرورت توسه فرهنگی به رونق بخشی حوزه کتاب و کتابخوانی اهتمام ورزند.

توسعه هر استان منوط به رشد و پیشرفت در تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی است از این رو توجه به بخش فرهنگی ازنیازهای مهم و ضروری هر استان به شمار می رود.

بی شک در این میان موضوع کتاب و کتابخوانی یکی از بخشهای اجتناب ناپذیر توسعه فرهنگی است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

رشد و توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی از یک سو، ترغیب شهروندان به مراجعه به کتاب و کتابخوانی ازسوی دیگر مسئله ای است که دست اندرکاران فرهنگی در استان تازه تاسیس البرز باید بیش از پیش به آن توجه کنند.

نقش تاثیرگذار رشد مطالعه در جامعه در بالا رفتن شعور و آگاهی جمعی و نیز پرکردن اوقات فراغت خانواده ها و به ویژه نوجوانان و جوانان از دیگر کارکردهای توجه به این بخش است.

از این رو با توجه به نوپا بودن استان البرز و نیز بروز برخی کمبودها در این بخش باید دست اندرکاران فرهنگی استان با تخصیص اعتبارات مناسب به حوزه کتاب و کتابخوانی شرایط توسعه این بخش مهم فرهنگی در استان را فراهم کنند.

جمعیت سه میلیون نفری استان البرز نیازمند بهره مندی از کتابخانه های عمومی در تمامی سطح استان برای پاسخگویی به نیاز شهروندان است و متاسفانه در این حوزه به رغم تلاشهای صورت گرفته خلاهای فراوانی وجود دارد.

در حالیکه سرانه کتابخانه های عمومی کشور به ازای هر 30 هزار نفر یک کتابخانه عمومی است، این آمار در البرز یک کتابخانه به ازای هر 62 هزار نفر است و با توجه به تازه تاسیس بودن این استان و لزوم رشد فرهنگی توجه به این بخش نیازی ضروری به نظر می رسد.

هفته جاری مراسم های گوناگونی به مناسبت هفته کتابخوانی در استان البرز برپا شد و کمبودهای این حوزه از سوی مسئولان بارها بازگو شد و حال باید منتظر بود و دید چه اتفاقاتی در انتظار حوزه کتابخوانی این استان است.

برگزاری دو سال پیاپی نمایشگاه استانی کتاب البرز در حالی با بازدید بیش از چندصد هزار نفر از شهروندان همراه شد که تا پیش از این این منطقه از برگزاری رویدادهایی این چنین محروم بود.

با این همه کمبود فضاهای نمایشگاهی برای برگزاری مداوم نمایشگاه کتاب، کمبود تعداد کتابخانه های عمومی، به روز نبودن کتابخانه های برخی مدارس، فرهنگسراها و کانونهای فرهنگی هنری مساجد از جمله مشکلات این حوزه به شمار می رود.

البرز آخرین استان کشور در سرانه تعداد کتابخانه عمومی



استاندار البرز با اشاره به رشد جهشی تعداد کتابخانه های عمومی این استان از سال گذشته تا کنون، اذعان داشت: این استان از نظر سرانه تعداد کتابخانه، سی و یکمین استان کشور است.

عیسی با بیان اینکه یکی از شاخصه های توسعه و رشد استانها بر اساس تعداد کتابخانه های عمومی آن ارزیابی می شود، گفت: علیرغم جهشی که از سال گذشته و پس از استان شدن البرز صورت گرفت، این استان هنوز از جایگاه شایسته ای برخوردار نیست.

وی یکی از دلایل این رشد جهشی در فضای کتابخانه های عمومی استان را تلاشهای مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز عنوان کرد و افزود: همکاری شوراها و شهرداریهای سطح استان و تخصیص 5./ درصد سهمیه شهرداریها برای ساخت کتابخانه از دیگر عوامل تاثیر گذار بر این امر است.

فرهادی همچنین به جذب اعتبار برای ساخت کتابخانه عمو می از طریق مالیات، اجرای ماده 10و اعتبار تملک اشاره و اظهار امیدواری کرد که با افزایش اعتبار تا سه سال آینده به میانگین کشوری دست یابیم.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان البرز با اشاره به وجود 110 هزار نفر دانشجو و 400 هزار دانش آموز در البرز تصریح کرد: معتقدیم استان البرز استانی دانشگاهی است و بر این اساس می تواند در زمینه کتاب و کتابخوانی تا سه سال آینده بین 10 استان اول کشور قرار گیرد.

در این خصوص مدیرکل کتابخانه های عمومی البرز بیان کرد: عمده ترین مشکل در موضوع کتابخانه های عمومی، کمبود کتابخانه در سطح استان است که ساخت و تجهیز کتابخانه های جدید و کتابخانه های موجود به عزم عمومی نیازی مبرم دارد.

رمضانعلی محسنی با بیان اینکه بسیاری از شهرکهای اقماری کرج با تراکم جمعیتی بالا فاقد حتی یک کتابخانه عمومی هستند؛ گفت: در حالیکه با حل این مشکل، آماراین حوزه در بخش تعداد اعضا، تعداد کتاب و تعداد کتب امانتی کاملا تغییر می کند و شاهد رشد چشمگیری خواهیم بود.



تنها 37 کتابخانه عمومی، سهم استان پر تراکم البرز است



مدیرکل کتابخانه های عمومی البرز تعداد کتابخانه های عمومی این استان را 37 کتابخانه برشمرد و اظهار داشت: از این تعداد 31 کتابخانه نهادی است و 6 کتابخانه با مشارکت خیرین و مردم ساخته شده است؛ این در حالیست که هیچ کتابخانه مستقلی در سطح استان نداریم.



وی در تفکیک کتابخانه های استان گفت شهرستان کرج و حومه با برخورداری از در مجموع تعداد 29 کتابخانه نهادی و مشارکتی در رتبه نخست این جایگاه نشسته است؛ گرچه تا رسیدن به استانداردها فاصله زیادی دارد.



محسنی، سهم کتابخانه های عمومی نقاط مختلف شهرستان کرج اعم از نهادی و مشارکتی را برای شهر کرج 14 کتابخانه، در محمدشهر و بخش اشتهارد هر کدام 4 کتابخانه، کمالشهر و ماهدشت هر کدام 2 کتابخانه و مشکین دشت، شهر گرمدره و بخش آسارا هر کدام یک کتابخانه برشمرد.



وی سهم شهرستانهای دیگر استان را برای ساوجبلاغ و نظرآباد هر کدام 4 کتابخانه عنوان کرد و افزود: شهرستان طالقان فاقد کتابخانه عمومی است.



به هر روی با توجه به اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی و برنامه های ویژه فرهنگی که در این هفته در استان البرز برگزار شد باید مسئولان با تخصیص اعتبارات کافی به حوزه فرهنگ این استان رفته رفته خلاهای فرهنگی موجود به ویژه در بخش کتابخوانه ها را برطرف کنند.

امید می رود با اهتمام جدی دست اندرکاران حوزه فرهنگ بتوان شاهد ارتقا جایگاه استان البرز در برخورداری از سرانه کتابخانه های عمومی از استان اخر کشور به یکی از استانهای موفق در این حوزه بود.