رهگذران 5 آذر گرگان آن را نمی شناسند/ 5 آذر روز دانشجو!

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندانی که در صبح سرد پاییزی 5 آذرماه 90 و در خیابان پنج آذر گرگان مورد سئوال خبرنگار مهر درباره فلسفه نامگذاری این خیابان قرار گرفته اند، واقعیتهای دیگری را بیان می کنند.

یک جوان 25 ساله ای که صبح زود خیابان 5 آذر گرگان را برای رفتن به محل کارش انتخاب کرده بود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با بیان اینکه " دیرم شده" از جواب دادن خودداری کرد.

رهگذر دیگری که مردی پا به سن گذاشته بود گفت: تنها چیزی که در مورد این موضوع می دانم این است که در این روز تعدادی از مردم شهید شدند.

وی درخصوص تعداد شهدای این واقعه نیز اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: بنده حتی سال وقوع این حادثه را نیز نمی دانم چون هیچگاه به آن پرداخته نشده است یا اگر هم بوده به اندازه ای که باید جامع و همه گیر نبوده است.

یک دختر لیسانسیه که تازه فارغ التحصیل شده و بود و جویای کار بود نیز در پاسخ به اینکه 5 آذر چه روزی است با کمی تامل پرسید: روز دانشجو نیست؟"

پاسخهای رانندگان مسیر شهرداری به پنج آذر گرگان نیز خواندنی بود، یک راننده 55 ساله درباره فلسفه نامگذاری این خیابان و روز 5 آذر گرگان گفت: در این روزجمعی از مردم منطقه شهید شدند.



وی در پاسخ به اینکه این واقعه چه سالی اتفاق افتاد گفت: فکر کنم 54 یا 55 بود.



راننده دیگری با اشاره به اینکه پنج آذر معمولا هفه بسیج است گفت: فلسفه نامگذاری خیابان پنج آذر گرگان نیز به خاطرهفته بسیج است.



شهروند دیگری در پاسخ به خبرنگار مهر علت نامگذاری این خیابان به نام شهدای 5 آذر را واقعه ای که در سال 57 رخ داد برشمرد.

وی که خود را رضا داورزنی معرفی کرد افزود: در روز 5 آذر و طی مبارزاتی که مردم گرگان علیه رژیم شاه داشتند جمعی از مردم در این خیابان شهید و مجروح شدند.

وی اضافه کرد: اطلاعاتی که درخصوص این واقعه دارد تنها براساس شنیده ها و مطالبی است که به ندرت بر روی سایتها و خبرگزاریها قرار می گیرد.

عبدالحمید زرگری یکی دیگر از رهگذاران خیابان 5 آذر گرگان است که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: قبل از درگیریهای روز 5 آذر، در روزهای قبل از آن درگیریهایی بین مردم و رژیم اتفاق افتاده بود، پس از آن مردم تصمیم گرفتند که در روز 5 آذر در امام زاده عبداله گرگان تجمع کنند.

زرگری عنوان کرد: من به این واقعه که تاریخ مردم این دیار است علاقمندم، از این رو در سایتها و وبلاگها در مورد آن جستجو می کنم ولی اگر کسانی باشند که بخواهند اطلاعات بیشتری در مورد 5 آذر داشته باشند، هیچ منبع و برنامه ای برای دسترسی آنها وجود ندارد.

فاطمه - چ یک بانوی گرگانی نیز در این باره گفت: فکر می کنم این اتفاق در سال 56 رخ داده باشد وطی آن چند نفر نیز به شهادت رسیده اند.

گفتنی است تعدادی از شهروندان گرگانی که در خیابان 5 آذر گرگان مخاطب سوال های ما بودند از انجام مصاحبه طفره رفتند و جمع زیادی از نوجوانان و جوانان نیز به گفتن اینکه اطلاعاتی در این خصوص ندارم بسنده کردند.

به نظر می رسد با توجه به اهمیت واقعه 5 اذر گرگان اطلاع رسانی مناسب ودرستی در این زمینه صورت نگرفته اس و این واقعه همچنان ناشناخته است.

گرگانیهایی که در 5 آذر سال 57 ایمان و اعتقاد خود را ولایت و اسلام نمایان کردند ولی صد حیف که این واقعه عظیم در میان روزمرگی هایمان گم شد و جز نام یک خیابان که حدفاصل بین میدان پانزده خرداد و میدان ولیعصر (عج) شهر گرگان است، چیزی از آن برای نسلهای به جا نمانده است.

منشاء واقعه پنج آذر سال 57 گرگان واقعه 29 آبان در مشهد مقدس و حرم مطهر امام رضا (ع) بود که عمال رژیم شاهنشاهی با حمله مسلحانه دست به بی حرمتی و جسارت در حرم رضوی زده بودند، این حادثه قلب مردم مذهبی کشور، امام راحل(ره) و مردم مذهبی گلستان را جریحه دار ساخت و حضرت امام راحل و مراجع عظام هفتمین روز این واقعه را عزای عمومی اعلام کردند.

به دنبال این فرمان و موضوع، مردم شهر گرگان و دیگر مناطق صبح روز پنجم آذرماه 57 در فلکه امامزاده عبدالله گرگان تجمع کردند تا در یک راهپیمایی آرام شرکت کنند و خشم انزاجار خویش را از حرکت رژیم نمایش دهند.

ماموران رژیم بویژه ماموران شهربانی وقت قبل از آنکه این راهپپیمایی از محل تجمع شروع شود مسیر تظاهرات را به صورت مسلحانه بستند و به سوی تجمع کنندگان شلیک کردند. ماموارن رژیم با تیراندازی بسوی مردم سعی در سرکوب کردند و تعداد زیادی از این مردم بیگناه را در اولین لحظات شهید و مجروح کردند. ماموران رژیم شاه در این روز حتی به بیمارستان بزرگ شهر نیز رحم نکردند و در داخل بیمارستان جوانی بنام " سید نظام الدین نبوی" را به شهادت رساندند که بر اثر اصابت گلوله مغز این شهید والا مقام متلاشی شد. ماموران حتی افراد عادی را نیز مورد تهاجم قرار می دادند و آمبولانس ها را نیز مورد اصابت قرار می داددند. در ادامه روز نیز به عده دیگری که برای اهدا خون به مجروحان حادثه در مقابل بیمارستان پنج آذر فعلی حضور یافته بودند تیراندازی و جمعی نیز در آنجا شهید و زخمی شدند. مأموران رژیم ستم شاهی حتی به مجروحان حادثه که در بیمارستان 5 آذر بودند هم رحم نکردند و با حمله به آنجا مجروحان این واقعه را نیز به گلوله بستند.