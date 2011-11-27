9 هزار و 680 هکتار اراضی ملی از چنگ متصرفان خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ساوجبلاغ گفت: با متصرفان غیرقانونی این اراضی برخورد قاطع قضایی صورت می گیرد و در همین راستا کمربند حفاظتی برای اراضی ملی به طول 15 کیلومتر در منطقه ولیان ساوجبلاغ کشیده شد.

علی حدادی افزود: این طرح با هدف مشخص کردن مرز منابع ملی یا اراضی باغی و کشاورزی اجرا شده است.

حدادی عنوان کرد: ایجاد کمربند حفاظتی اراضی ملی از دست اندازی، تخریب و تصرف این گونه اراضی به دست زمین خواران جلوگیری می کند.

وی افزود: اجرای این طرح برای اراضی ملی این شهرستان ضروروی است زیرا شهرستان ساوجبلاغ 105 هزار هکتار اراضی ملی دارد و با توجه به شرایط خاص اقلیمی و در کمین نشستن افراد سودجو برای تعرض به این اراضی ملی ایجاد کمربند حفاظتی باید با جدیت پیگیری شود.

فرماندار ساوجبلاغ ابراز کرد: احداث ساختمان حفاظتی در منطقه چندار برای دسترسی نیروهای حفاظتی به اراضی ملی و افزایش نظارت های آنها ضروری است.