شرایط هنرمندان شهرستانی نابسامان است/ ارشاد رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه حقانی کارگردان تبریزی در نامه سرگشاده خود به علی داننده، مدیر کل اداره ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته آورده است: شاید وقتی سخن از فرهنگ و هنر به میان می آید، جلسه ها، کنگره ها و همایشهای بین المللی برگزارمی کنیم و ساعتها صحبت می کنیم، ولی وقتی به عمل می رسد کسی را یارای یاری رساندن به هنر و هنرمند نیست.
وی در این نامه به بیان مشکات پیش روی گروه خود برای اجرای تئاتر اشاره کرده و اظهار داشته است: موضوع از این قرار است که در اواخر تیر ماه متن نمایش "ستاره ها به همه چشمک می زنند" به نویسندگی پژمان شاهوردی را برای بازخوانی به خانه تئاتر استان ارسال کردم ( لازم به ذکراست قبل از این اقدامات مجوز نویسنده را هم گرفته بودم ) 10 روز بعد جوابی به شرح اینکه تمرینات شما می تواند شروع شود ( بلامانع می باشد ) از خانه تئاتر استان به بنده ارسال شد.
حقانی اضافه کرده است: مدتی بعد تمرین ما به علت عدم صدور اجازه از طرف اداره ارشاد جلفا تا دو هفته لغو شد که اجازه تمرین و رفتن به سالن را به ما ندادند، با توجه به راهنمایهایی که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شد باز با ایشان کنار آمده هرچه گفتند قبول کردیم، با آنکه می دانستم برخی از آن خواستهها مشکل تراشی و بهانه جویی است.
این هنرمند با بیان اینکه در اداره ارشاد جلفا به دلیل هزینه های بالای آب و برق اجرای ما لغو شد، اظهار داشته است: طی گفتگوی حضوری ایشان به ما گفتند بنا به دلایلی (هزینه آب، برق و گاز) نمی توان 10 روز اجرای عمومی دهید، باز قبول کردیم قرار شد سه روز اجرا کنیم گفتند طی نامه ای که از استان آمده باید با اماکن شهرستان هماهنگی نمایم بنده این کار را انجام می دهم شما تا 25 آبان صبر کنید، بعد از آن سالن در اختیار شما است.
فاطمه حقانی عنوان کرده است: وقتی که در زمان مقرر با ایشان تماس گرفتیم، ایشان پاسخ اماکن را شرط اجرا تعیین کردند، در حالیکه جواب اماکن به ما این بود که 15 روز طول می کشد تا مراحل آن انجام یابد، این اتلاف وقت باعث شد ایام محرم فرا رسد و دیگر زمانی برای اجرای عمومی باقی نباشد.
این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از نامه اش به مصاحبه رئیس اداره ارشاد جلفا اشاره کرده و آورده است: به نظر می رسد با توجه به گفتگوی صمیمی رئیس ارشاد شهرستان جلفا با نایس فیلم مرند که در وبلاگ اصولگرایان شهرستان مرند و جلفا نیز موجود است در پاسخ به سئوال خبرنگار این سایت که پرسیده بودند: "به نظر شما کدام گروهها و احزابها و جریانهای فکری در برنامه های اداره ارشاد جلفا در اولویت قراردارند؟ " رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جلفا بدین گونه پاسخ گفته: "اولویت اول با بسیجیان و اصولگرایان است و اگر چنانچه مجبور باشم به غیر از آنها نیز برنامه ای را محول نمایم شرط اصلی را نظارت و مدیریت خودم قرارمی دهم."
حقانی در این نامه با اظهار گله مندی از اینکه شاید به نظر آقای رئیس ما جزو گروه دوم هستیم، اضافه کرده است: در آخر با توجه به سخن صریح و مواضع حزبی رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی جلفا و آنچه که از سخن وی بر می آید این که شاید، هیچوقت یک اداره حرف و حق کارمند خود را بر حرف و حق ارباب رجوع ترجیح می دهد، کمی دلم رنجید. حال نمی دانم واقعا این گونه است یا نه...؟!
این کارگردان تئاتر تبریز در پایا نامه اش آورده است: با توجه به آنچه که در این نامه سرگشاده بیان شد و قضاوت را به شما و افکار عمومی واگذار می کنم تا همگان قضاوت کنند که چه بر سر این فرهنگ و هنر و فیلم و تئاتر آمده است...؟! در این خصوص از حضرت عالی درخواست می کنم به این نامه سرگشاده اینجانب که نه تنها درد دل بنده بلکه درد دل بسیاری از عاشقان فرهنگ است پاسخ مکتوب و قانع کننده ای در اسرع وقت ارائه فرمایید.
رونوشت این نامه توسط نویسنده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرماندار شهرستان جلفا و رسانه های خبری کشور ارسال شده است.
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