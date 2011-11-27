عملیات اجرایی راه آهن همدان - تهران تا پایان سال 92 تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی شنبه شب در بازدید از راه آهن همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تکمیل طرحهای بزرگ راه آهن تحول بزرگی در ترانزیت کشور ایجاد می کند.

رحیمی اضافه کرد: 500 کیلومتر از راه ریلی خط آهن همدان - تهران با اختصاص یک هزار میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال 92 به پایان می رسد.

وی با اشاره به تلفات بالای جاده همدان به سنندج، اظهار داشت: باید برای توسعه راه های ایمن در کشور تلاش کرد.

رحیمی با بیان اینکه باید خواسته های مردم اولویت بندی شود و توجه به تامین آنها در صدر برنامه های مسئولان قرار گیرد، گفت: احداث راه آهن از اولویتهای دولت به شمار می آید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ایستگاه راه آهن همدان - تهران از ایستگاه های وی‍ژه کشور است.

سیدمحمدکاظم حجازی با بیان اینکه پروژه های اینچنینی سالهای آینده تاثیر خود را نشان می دهند، عنوان کرد: وجود فضاهای ارزشمند در استان همدان و استفاده از آنها موجب آبادانی می شود.