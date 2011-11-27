بنا برای سوریان تمرینات اختصاصی در نظر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان که به دلیل ناآمادگی در رقابت‌های جهانی ترکیه به میدان نرفت پس از پایان این رقابت‌ها و عدم کسب سهمیه المپیک در وزن 55 کیلوگرم از روز 15 آبان‌ماه به مرحله اول اردوی فرنگی کاران آمد.

محمد بنا که قصد دارد سوریان را فروردین‌ماه راهی رقابت‌های کشتی فرنگی گزینشی المپیک لندن کند، در تلاش است تا سوریان را کم کم آماده حضور در این مسابقات کند.

به این ترتیب سوریان بار دیگر از روز 4 آذرماه به اردو آمد تا 15 آذرماه برای شرکت در رقابت‌های آزمایشی المپیک لندن راهی این کشور شود، البته نابغه کشتی فرنگی جهان در این مسابقات در یک وزن بالاتر به میدان می رود و این هم بخشی از برنامه‌های بنا برای سوریان است.

محمد بنا در تمرینات اخیر ملی پوشان نیز تمرینات اختصاصی و جداگانه‌ای برای سوریان در نظر گرفته است و او علاوه بر تمرینات بدنسازی، تمرینات اختصاصی کشتی را زیر نظر محمد بنا برگزار می کند.

سوریان در صورت داشتن کسب آمادگی لازم فروردین‌ماه راهی رقابت‌های گزینشی المپیک لندن می شود و بخت نخست برای حضور در لندن است.