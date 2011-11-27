15 هزار شغل جدید در شهرستان ملایر ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر حکانلو در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان ملایر افزود: ایجاد اشتغال از مهمترین دغدغه‌های امروز مسئولان است و باید در راستای رفع این مشکل برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

حکانلو سهمیه اشتغال ملایر در سال جاری را 10 هزار و 545 نفر عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 15 هزار و 421 شغل در شهرستان ملایر ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد 9 هزار و 120 شغل مربوط به بخش مسکن و شش هزار و 301 شغل نیز در سایر بخش ها محقق شده است.

حکانلو با اشاره به تحقق 146 درصدی اشتغال در شهرستان ملایر، گفت: از این تعداد شغل ایجاد شده در شهرستان ملایر تعداد سه هزار و 707 نفر در سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده‌اند.