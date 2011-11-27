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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

ترکمان:

انیمیشن آموزش شهروندی در همدان تولید شد

انیمیشن آموزش شهروندی در همدان تولید شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر امور اجتماعی شهرداری همدان از تهیه دو برنامه آموزش شهروندی در قالب انیمیشن خبرداد.

سعید ترکمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از این برنامه ها انیمیشنی سه بعدی در زمینه مسائل اجتماعی و خدمات شهرداری است.

وی ادامه داد: در این انیمیشن مطالبی در خصوص اتوبوسرانی، کاهش ترافیک شهری، پاکیزگی و بهداشت محیط و سد معبر مطرح شده است.

ترکمان اضافه کرد: برنامه دیگر نیز شامل چهار انیمیشن دو بعدی موزیکال است و در آن شعرهایی با مضمون مفاهیم بهداشتی، پاکیزگی شهر، استفاده درست از امکانات شهری و بازیافت زباله به کار رفته است.

وی با اشاره به اینکه این انیمیشن در جشنواره کشوری آموزش شهروندی شایسته تقدیر شد، گفت: تا یک ماه آینده لوح فشرده این انیمیشن توزیع و از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان همدان نیز برای پخش این مجموعه استفاده می شود.

کد مطلب 1470202

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