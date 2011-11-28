احتمال تغییرات در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد

غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به هرصورت احتمال تغییر در کادرفنی تیم ملی وجود دارد و این موضوع پس از جلسه با سرپرست و نایب رئیس فدراسیون کشتی در آینده نزدیک به صورت رسمی اعلام می شود.

دارنده دو مدال نقره جهان در مورد دعوت نشدن امیر توکلیان و میرعمادیان، مربیان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به اردوی این تیم اظهار داشت: البته در برهه کنونی بدلیل اینکه تنها همراه من دو مربی راهی لندن می شوند این کاوه و مهرابی به اردو دعوت شدند.

وی تصریح کرد: در رقابت‌های آزمایشی المپیک که یک اردو همراه با مسابقه در روزهای 17 تا 20 آذرماه است بیشتر به کشتی گیران جوان میدان می دهیم.

دارنده دو مدال برنز جهان در مورد دعوت نشدن فردین معصومی و مصطفی آقاجانی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: معصومی یک قهرمان زحمتکش در کشتی ایران است که برای همه ما قابل احترام است اما متاسفانه در مسابقات جهانی ترکیه نتوانست انتظارات را برآورده کند.

محمدی خاطر نشان کرد: فهرست نفرات تیم ملی ممکن است در اردوهای بعد تغییر کند و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست اما به هرحال ما باید برای رویدادهای آینده به سایر کشتی گیران نیز میدان بدهیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برنامه‌های ما تا المپیک و برای مسابقات مختلف مشخص است و آرزوی و هدف من افتخارآفرینی شایسته کشتی ایران در رویداد مهم و بزرگ المپیک است.