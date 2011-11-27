ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، ایران را در برابر دشمنان بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد جعفر اسدی روز شنبه در مراسم گردهمایی شش هزار نفری بسیجیان همدان ضمن تبیین واژه بسیج و بیان رشادت‌های بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس مرام بسیجی را ایستادگی در برابر تمام سختی‌ها دانست.

اسدی اظهار داشت: امروز بسیجیان در جنگ نرم دشمنان پیشقدم هستند و اگر کوچک‌ترین تجاوزی به نظام و آرمان‌ها صورت بگیرد، تمام آنان فداکارانه به دفاع خواهند پرداخت.

سردار اسدی با بیان اینکه مردم ایران در دوران دفاع مقدس، حس برادری و وطن‌دوستی را در نهاد خویش باور کردند، گفت: در هشت سال دفاع مقدس، خیل عظیمی از جوانان با نثار جان خویش برای اسلام و انقلاب حماسه بی‌نظیری در تاریخ بشریت رقم زدند که تمام جهانیان را به بهت و حیرت فرو برد.

دلاورمردان ایران ستم مستکبرین را به جهانیان ثابت کردند

سردار اسدی با اشاره به فرمایش بنیانگذار انقلاب در خصوص انقلاب گفت: دلاورمردان ایران با سه هزار شبانه‌روز مقاومت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، علاوه بر صدور انقلاب به جهان، مظلومیت خویش و ستم مستکبرین را به جهانیان ثابت کرده و با کنار زدن نقاب از چهره استکبار دوست و دشمن را از هم باز شناختند.

وی با بیان اینکه رزمندگان در جنگ ابهت غرب و شرق را درهم شکستند، اظهار داشت: بسیجیان با رشادت فراوان نگذاشتند حتی یک وجب از خاک کشور در اشغال دشمن باقی بماند.

سردار اسدی به مقایسه وضعیت ابرقدرتان آمریکا، فرانسه و انگلیس در 40 سال گذشته با دوران کنونی آنان پرداخت و گفت: همان‌گونه که انقلاب تمام آنان را از اوج به زیر کشانده تمام جهانیان باید بدانند که در صورت ایستادگی در برابر انقلاب ایران مانند صدام خوار و ذلیل خواهند شد.

وی به شرایط ماه‌های نخست جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: جنگ نابرابر ایران و عراق در شرایطی به وقوع پیوست که تمام درهای دنیا به روی ملت ما بسته شده بود و تمام درهای دنیای استکبار به روی ارتش عراق باز بود.

وی به حمایت و مشارکت کشورهای مختلف از دولت عراق برای جنگ علیه ایران اشاره کرد و گفت: در آن دوران سه سپاه در قالب 12 لشکر از 11 محور به ایران حمله کردند.

نابرابری جنگ ایران و عراق بر تمام کشورها مسلم شده بود

سردار اسدی به سرازیر شدن بمب‌های شیمیایی ساخت کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس به عراق برای استفاده علیه ایران اشاره کرد و گفت: از بمب‌های شیمیایی گرفته تا ماهواره‌ها و جاسوس‌های کوچه و خیابان و تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داشت همه دلیل بر نابرابری جنگ ایران و عراق است.

وی ادامه داد: اما علیرغم تمام این مسائل جوانان ایران اسلامی با لبیک به ندای رهبر به جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند و دلاوری خود را در تاریخ ثبت کردند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان هدف از برگزاری چنین همایشی را تجدید عهد و پیمان بسیجیان با آرمان‌های امام و شهدا خواند و گفت: در راستای تشکیل ارتش 20 میلیونی به فرمان امام خمینی(ره) گردان‌های عاشورا، الزهرا(س)، امام حسین(ع)، امام علی(ع) به همراه بسیجیان اقشار مختلف، ادارات، فرهنگیان، اصناف و بسیج دانش‌آموزی و دانشجویی تشکیل شده است.

سردار عبدالرضا آزادی افزود: بسیجیان در این اجتماع بزرگ با رهبر خود پیمان بسته و آمادگی، اقتدار و صلابت خود را در مقابل دیدگان جهانیان و مستکبران به نمایش می‌گذارند.