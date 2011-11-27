مجتمعهای مسکن مهر بدون زیرساختهای تجاری/انصراف اعضا مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نشست شورای مسکن امسال استان خوزستان شنبه شب به ریاست سید جعفر حجازی استاندار خوزستان برگزار شد. در این جلسه مشحص شد خوشبختانه روند ساخت و سازها رشد خوبی داشته و این امر به علت شرایط آب و هوایی خوبی است که این روزها بر استان حاکم است.

در مدت اخیر به علت وجود گرمای طاقت فرسا امکان فعالیت ساختمانی در خوزستان با سختی خاصی مواجه بود به همین دلیل نوعی رکود بر فعالیتهای طرح مسکن مهر حاکم شده بود که با بهتر شدن هوا و بازگشت کارگران ساختمانی که برخی از آنها ساکن شهرهای دیگر کشور هستند ساخت و ساز در استان افزایش یافت.



یکی از گله های استاندار در این نشست این بود که با وجود اینکه حجم عظیمی از واحدهای طرح مسکن مهر در آذر ماه و به تناوب تا پایان سال به بهره برداری می رسند ولی هنوز فکری برای احداث و واگذاری واحدهای تجاری در این مجتمع ها از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت گرفته است.



حجازی در واکنش به این مسئله گفت: نباید مردم برای خرید دو عدد نان، دو هزار تومان پول کرایه خرج کنند و به مناطق اطراف بروند. مسکن و شهرسازی باید هرچه سریعتر نسبت به واگذاری و احداث واحدهای تجاری در مجتمعهای مسکن مهر که تعداد بالایی به صورت مجتمع هستند اقدام کند.



استاندار در واکنش به گفته مسکن و شهرسازی که اعلام کرده برای فروش واحدهای تجاری در مجتمعهای مسکن مهر اقدام به دادن آگهی به روزنامه ها کرده است، گفت: نباید شما به این مسئله بسنده می کردید و باید تبلیغات گسترده تری با همراهی فرمانداران شهرهای استان می کردید تا شاهد فعالیتهای واحدهای تجاری همزمان با شروع سکونت در واحدهای مسکن مهر باشیم.



همچنین در بخشی از این جلسه استاندار خوزستان از تعاون استان خواست تعاونی های مسکن مهر هرچه سریع تر نسبت به افراز و گرفتن پایان کار واحدهای مسکونی مسکن مهر اقدام کنند تا نرخ تسهیلات آنها از 14 درصد به چهار درصد کاهش یابد و از تحمیل هزینه های اضافه به تعاونی ها و مردم جلوگیری شود.



در این جلسه نماینده بانک صادرات اعلام کرد که 25 تعاونی مسکن مهر شهر بندر امام خمینی(ره) با وجود اینکه اقدام به دریافت تسهیلات از این بانک کرده اند ولی کار خود را تعطیل کرده اند که این مسئله برای بانک مشکل ساز خواهد شد.



فرماندار ماهشهر نیز در جواب گفت: قرار شده زمین و فعالیتهای صورت گرفته برای ساخت این خانه ها از این تعاونی ها خریداری شود و به کمیته امداد و بهزیستی شهرستان ماهشهر تحویل و بدهی به بانک نیز به این دو سازمان منتقل شود.



انصراف برخی اعضا از تحویل گرفتن واحدهای مسکونی و پرداخت سهم آورده خود از دیگر دغدغه های فرمانداران در این نشست بود که باعث بروز مشکل در روند ساخت و سازهای طرح مسکن مهر شده که استاندار نیز خواستار خروج این افراد از لیست در صورت عدم همکاری آنها شد.



نماینده شرکت توزیع برق استان خوزستان نیز گفت: در اجرای طرحهای مسکن مهر تاکنون 10 میلیارد تومان از منابع داخلی این شرکت صرف شده در حالیکه وزارت نیرو قصد دارند سهم ملی خود را پرداخت کند و این مسئله ما را با مشکل مواجه کرده است. استاندار در جواب این مسئله گفت که این اشتباه از سوی وزارت نیرو در نحوه محاسبات خود صورت گرفته و باید از جانب این زوارتخانه حل شود.



استاندار در این جلسه همچنین از فرمانداران خواست در جلسات هفتگی راهکارهای تسریع در ثبت، صدور پایان کار، افراز، تفکیک و صدور پایان کار در شهرهای خود را بررسی کنند تا در روند اجرای کار خللی پیش نیاید.



سخن استاندار در خصوص اینکه با انتصاب میرانی به سمت قائم مقام اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی استان، تعاون استان هم صاحب مسئول شد تعجب حاضران را به همراه داشت زیرا مسعود امینی تا چند روز قبل به عنوان مدیرکل تعاون و بعد هم قائم مقام اداره کل و تعاون انجام وظیفه می کرد و تعاون استان فاقد مسئول نبود.