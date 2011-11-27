پیروزی رئال در دربی مادرید و نخستین شکست بارسا/ فاصله 6 امتیاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار شب گذشته والنسیا موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد رایووایه‌کانو بگذرد و فاصله خود را با دو تیم بالای جدول رده بندی کاهش دهد تا همچنان در جمع مدعیان قرار داشته باشد.

شاگردان "خوزه مورینیو" نیز در دربی مادرید موفق شدند در حضور بیش از 78 هزار تماشاگر ورزشگاه "سانتیاگوبرنابئو" با نتیجه پرگل 4 بر یک اتلتیکومادرید را از پیش رو بردارند. در این بازی دروازه بان و مدافع اتلتیکومادرید با کارت قرمز داور روبه‌رو و از زمین اخراج شدند.

اما در آخرین دیدار شب گذشته بارسلونا در دیداری که بیش از 72 درصد مالکیت توپ را در طول جریان بازی در اختیار داشت با نتیجه یک بر صفر مغلوب ختافه شد. به این ترتیب اختلاف بارسا با رقیب دیرینه خود رئال مادرید صدرنشین لالیگا به 6 امتیاز افزایش یافت.

بارسا مغلوب ختافه شد

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* رایووایه‌کانو یک - والنسیا 2

گل‌ها: رائول تامودو (85) برای رایووایه‌کانو و یوناس اولیورا (21)، تینو کاستا (57) برای والنسیا

* رئال مادرید 4 - اتلتیکو مادرید یک

گل‌ها: کریس رونالدو (24 و 82 - پنالتی)، آنخل دی ماریا (49) و گونزالو هیگواین (65) برای رئال مادرید و آدریان لوپز (15) برای اتلتیکومادرید

* ختافه یک - بارسلونا صفر

گل: خوان والرا (67)

هفته چهاردهم رقابت‌های امشب با برگزاری 6 دیدار دیگر ادامه پیدا می کند که برنامه آنها به شرح زیر است:

* رئال بتیس - رئال سوسیداد

* لوانته - اسپورتینگ گیخون

* اسپانیول - اوساسونا

* مایورکا - راسینگ سانتاندر

* اتلتیک بیلبائو - گرانادا

* رئال زاراگوزا - سویا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 34 امتیاز

2- بارسلونا 28 امتیاز

3- والنسیا 27 امتیاز

4- لوانته 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

18- رئال زاراگوزا 10 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- رئال سوسیداد 9 امتیاز(یک بازی کمتر)

20- راسینگ سانتاندر 9 امتیاز (یک بازی کمتر)