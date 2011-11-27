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۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۰

حجازی:

متقاضیان مسکن مهر خوزستان سهم آورده خود را تحویل دهند

متقاضیان مسکن مهر خوزستان سهم آورده خود را تحویل دهند

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: متقاضیان مسکن مهر استان برای تسریع در اجرای فعالیتهای مربوط به تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی خود سریع تر نسبت به تحویل سهم آورده خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شنبه شب در نوزدهمین نشست شورای مسکن استان خوزستان اظهار کرد: طرح مسکن مهر اکنون به درختی تبدیل شده که باید میوه های آنها را بچینیم و در اختیار مردم قرار دهیم ولی اگر در این اواخر کار، فعالیت ما کم شود این میوه نرسیده و خراب می شود.

وی افزود: تعاونیهای مسکن مهر استان باید در اجرای کارها تسریع به خرج دهند و سهم آورده اعضا را نیز دریافت کنند تا مبادا طولانی شدن روند ساخت و سازها باعث افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده واحدهای مسکونی شود.

رئیس شورای مسکن خوزستان تصریح کرد: فرمانداران باید وقت ویژه ای برای تسریع در مسکن مهر خود اختصاص دهند و نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اعضای غایب و کسانی که از طرح مسکن مهر انصراف داده اند تصمیم گیری کنند.

حجازی به فرمانداران توصیه کرد: اگر واحدهای طرح مسکن مهر را به سرعت در اختیار اعضا قرار دهید این امر باعث ترغیب سایر مردم برای حضور فعال تر در مسکن مهر و تحویل سهم آورده خود می شود.

وی خواستار تسریع در تعیین تکلیف واحدهای تجاری و مساجد واقع در مجتمع های مسکن مهر شد و گفت: وجود این قبیل اماکن نیاز زندگی در مجتمع های مسکن مهر به خصوص در شهرهایی مثل آبادان، شوش، شوشتر و بهبهان است به همین دلیل سازمان مسکن و شهرسازی استان باید در این خصوص فعال تر ظاهر شود.

استاندار خوزستان همچنین به سازمانهای خدمات رسان توصیه کرد قبل از افتتاح طرحهای مسکن مهر نسبت به احداث و راه اندازی تاسیسات خود اقدام کنند زیرا در صورت افتتاح این مجتمع ها، اجازه یک متری حفاری آسفالت نیز به سازمانهایی مثل آبفا، مخابرات، برق و گاز را نمی دهیم.

حجازی همچنین از رسانه های استان خواست نسبت به ترغیب متقاضیان و اعضای مسکن مهر در خصوص تحویل سهم آورده خود همکاری بیشتری داشته باشند.
کد مطلب 1470220

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