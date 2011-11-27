متقاضیان مسکن مهر خوزستان سهم آورده خود را تحویل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شنبه شب در نوزدهمین نشست شورای مسکن استان خوزستان اظهار کرد: طرح مسکن مهر اکنون به درختی تبدیل شده که باید میوه های آنها را بچینیم و در اختیار مردم قرار دهیم ولی اگر در این اواخر کار، فعالیت ما کم شود این میوه نرسیده و خراب می شود.

وی افزود: تعاونیهای مسکن مهر استان باید در اجرای کارها تسریع به خرج دهند و سهم آورده اعضا را نیز دریافت کنند تا مبادا طولانی شدن روند ساخت و سازها باعث افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده واحدهای مسکونی شود.



رئیس شورای مسکن خوزستان تصریح کرد: فرمانداران باید وقت ویژه ای برای تسریع در مسکن مهر خود اختصاص دهند و نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اعضای غایب و کسانی که از طرح مسکن مهر انصراف داده اند تصمیم گیری کنند.



حجازی به فرمانداران توصیه کرد: اگر واحدهای طرح مسکن مهر را به سرعت در اختیار اعضا قرار دهید این امر باعث ترغیب سایر مردم برای حضور فعال تر در مسکن مهر و تحویل سهم آورده خود می شود.



وی خواستار تسریع در تعیین تکلیف واحدهای تجاری و مساجد واقع در مجتمع های مسکن مهر شد و گفت: وجود این قبیل اماکن نیاز زندگی در مجتمع های مسکن مهر به خصوص در شهرهایی مثل آبادان، شوش، شوشتر و بهبهان است به همین دلیل سازمان مسکن و شهرسازی استان باید در این خصوص فعال تر ظاهر شود.



استاندار خوزستان همچنین به سازمانهای خدمات رسان توصیه کرد قبل از افتتاح طرحهای مسکن مهر نسبت به احداث و راه اندازی تاسیسات خود اقدام کنند زیرا در صورت افتتاح این مجتمع ها، اجازه یک متری حفاری آسفالت نیز به سازمانهایی مثل آبفا، مخابرات، برق و گاز را نمی دهیم.



حجازی همچنین از رسانه های استان خواست نسبت به ترغیب متقاضیان و اعضای مسکن مهر در خصوص تحویل سهم آورده خود همکاری بیشتری داشته باشند.