زهرا و علی در صدر نامگذاریهای آذربایجان شرقی/ تاثیر سریالهای تلویزیونی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین آمارهای منتشره توسط اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی دو اسم "زهرا" و "علی" از بیشترین فراوانی درمیان انتخاب های شهروندان آذربایجان شرقی در نامگذاری نوزدان برخوردار بوده است.

بر اساس این آمار، بعد از اسامی "زهرا" و "علی" نام های "فاطمه"، "ستایش" و "اسراء" در میان اناث و "مهدی"، "ابوالفضل" و "امیرحسین" در میان ذکور بیشترین طرفدار را داشته است.

مروری بر فراوانی نامگذاری نوزدان آذربایجان شرقی نشان می دهد همواره استفاده از نام های بامعنا و برگرفته از ارزش‌های اسلامی مورد توجه مردم این خطه بوده و انتشار فراوانی نامگذاری اخیر نوزادان این استان بیانگر آن است هیچ واقعه تاریخی، رویکرد فرهنگی یا تحول اجتماعی در طول سال‌های گذشته نتوانسته است از میزان رغبت عمومی به این نام ها بکاهد.

بررسی 20 نام با فراوانی بالا در آذربایجان شرقی حکایت از آن دارد که بخش اعظم این نام‌ها به طور مستقیم در ارتباط با باورهای دینی و مذهبی مردم بوده و از این رو می‌توان نتیجه گرفت که جامعه ما، جامعه‌ای عمیقاً مذهبی است.

نام تعداد زهرا 1512 فاطمه 1283 علی 1028 مهدی 1011 ابوالفضل 934 امیرحسین 808 امیرمحمد 714 ستایش 628 امیرعلی 606 محمد 572 امیررضا 566 اسراء 518 هستی 492 امیرمهدی 471 کوثر 370 طاها 369 حسین 331 رضا 327 اسماء 324 علی اصغر 301

فراوانی 20 نام اول نوزادان پسر و دختر در آذربایجان شرقی طی نیمه نخست امسال

تاثیر اعتقادات مذهبی در نامگذاری ها

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر تاثیر مستقیم آموزه های دینی بر انتخاب نام نوزادان در این استان، گفت: نامگذاری در آذربایجان شرقی ریشه در اعتقادات مذهبی مردم دارد.

علی جعفری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخاب نام‌های بامعنا و برگرفته از ارزش‌های اسلامی در صدر انتخاب نام نوزادان آذربایجان شرقی قرار دارد بطوریکه اسامی زهرا و علی بیشترین انتخاب در نامگذاری ها بوده است.

وی اظهار داشت: انتخاب این نام‌ها برای نوزادان در آذربایجان شرقی نشان دهنده علاقمندی و عشق مردم منطقه به خاندان عصمت و طهارت (ع) است.

اهمیت انتخاب نام خوب

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی با بیان اینکه نام زیبا و شایسته، نماد هویت و شخصیت آینده هر فرد است، ادامه داد:انتخاب نام خوب برای نوزاد امری بسیار مهم و حساس است که تاثیر زیادی بر شخصیت، روح و روان او دارد.

مدیرکل اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی با تاکید بر انتخاب نام‌های برگرفته از ارزش‌های اسلامی روی نوزادان اظهار داشت: بنا به فرموده حضرت رسول(ص) نخستین هدیه و عطای والدین به فرزندانشان گذاردن نام نیکو و اسم زیبا بر روی آنها‌ست که باید نسبت به این مهم توجه شایانی صورت پذیرد.

جعفری آذر، افزود: صدا زدن افراد با نام‌های زیبا موجب می‌شود فرد تصویر ذهنی زیبایی از خود داشته و این مسئله در نشاط و موفقیت افراد تاثیرگذار باشد.

تأثیر سریال های تلویزیونی بر نامگذاری‌ها

وی همچنین گفت: تاثیر کاراکترهای فیلمها و سریال های پخش شده در تلویزیون بر فراوانی نامگذاری ها مانند "ستایش" و "هستی " را نمی توان مورد توجه قرار نداد.

جعفری آذر، اظهار داشت: مروری بر افزایش یا کاهش رغبت به نام‌های خاص و تطبیق آن با رویدادهای مختلف تاریخی یا فرهنگی حاکی از آن است که رویدادها و رویکردهای عمده جامعه در زمان‌های مختلف، به طور محسوسی بر میزان رغبت یا عدم رغبت مردم به برخی نام‌ها، تاثیر می‌گذارد.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی در عین حال تصریح کرد: با همه این اوصاف انتخاب نام برای نوزادان در ایران و آذربایجان شرقی رویکرد دینی و مذهبی مردم را نشان می‌دهد.