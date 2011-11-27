پل هشتم اهواز با عنوان "غدیر" نامگذاری شد

مهدی مکارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین جلسه شورای نامگذاری شهر برگزار شد و در این مورد تصمیماتی برای نامگذاری برخی اماکن و خیابان های شهر اهواز اتخاد شد.

وی افزود: یکی از این موارد نامگذاری پل هشتم اهواز که قرار است به زودی افتتاح شود. با تصمیم اعضای شورای نامگذاری قرار شد این پل با عنوان غدیر نامگذاری شود.



مکارمی عنوان کرد: همچنین یکی از شاخه های فرعی خیابان طالقانی به نام شهید علیرضا جویلی، خیابان 11 پاداد شهر به نام یادمان شهید غلامعلی شلیلیان، خیابان 17 پادادشهر به نام یادمان شهید علی محتشم، میدانی واقع در منطقه شش مسیر جاده اهواز – خرمشهر به نام شهید هشام سیمری و بلواری واقع در کوی سیاحی منطقه شش به نام بصیرت نامگذاری شد.

روند ساخت پل هشتم



پل هشتم اهواز قرار است هنگام سفر احمدی به استان خوزستان که احتمال این ماه یا ماه آینده صورت می گیرد به صورت رسمی افتتاح شود.



بر اساس قرارداد اولیه، قرار بود پل هشتم با سازه بتنی و با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان ساخته شود اما با تاخیر و مشکلات پیش آمده طرح تغییر کرد و قرار شد برای تسریع در اتمام عملیات سازه پل از بتنی به فلزی تغییر کند که این مسئله هزینه ها را افزایش داد.



بر اساس برآورد جدید تا کنون ۳۰ میلیارد تومان برای احداث این پل هزینه شده که پیش بینی می شود تا ۳۵ میلیارد تومان افزایش یابد.