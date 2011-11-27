به گزارش خبرنگار مهر، شهر رنگ و بویی گرفته و چهرهای دیگر از خود به نمایش گذاشته است. باز ماه خون قیام است، ماه نیزه و شمشیر... دوباره در کوچه پس کوچههای شهر، تکایا، مساجد وحسینیهها بیرق عزا برافراشته میشود و در هر نقطه شهر و روستا پرچمهای مشکی عزاداری دیدگان را نوازش میدهند.
عزاداران و عاشقان حسین(ع) دوباره لباسهای مشکی خود را بر تن کردهاند و گویی شهر هم مشکی به تن کرده است.
سلام بر آن گریبان هاى چاک شده، سلام بر آن لب هاى خشکیده، سلام بر آن جانهاى مُستأصل و ناچار، سلام بر آن جسدهاى عریان و برهنه، سلام بر آن بدنهاى لاغر و نحیف، سلام بر آن خونهاى جارى.
سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده، سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته بر نیزهها، سلام بر آن کشته مظلوم، سلام بر على اکبر، سلام بر آن شیر خوارِ کوچک.
سلام بر آن کسى که عهد و پیمانش شکسته شد، سلام بر آن کسى که پرده حُرمَتش دریده شد، سلام برآن کسى که خونش به ظلم ریخته شد.
سلام برآنکه با خون زخمهایش شست و شو داده شد، سلام بر آن محاسنِ بخون خضاب شده، سلام بر آن گونه خاک آلوده، سلام بر آن بدنِ برهنه، سلام بر آن دندانِ چوب خورده.
سلام برآن سرِ بالاى نیزه رفته، سلام بر آن بدن هایى که در بیابانهاى کربلاء گُرگ هاى تجاوزگر به آن دندان مىآلودند، و درندگان خونخوار بر گرد آن مىگشتند، سلام برتو اى مولاى من و برفرشتگانى که بر گرد بارگاه تو پر مى کشند، و اطراف تربتـت اجتماع کردهاند، و در آستان تو طواف مى کنند.
این سلامها بخشی از روضههایی است که قرار است دو ماه آن را مرور کنیم زیر خیمههایی که در شهر زده میشود.
هیئتهای مذهبی استان قم، همواره همانند سایر عرصهها در برگزاری اقامه عزای سیدالشهداء نیز پیشتاز هستند که در ادامه به برگزاری تعدادی از مراسمات عزاداری هیئتهای مذهبی استان در دهه اول محرم اشاره میشود.
مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسلام قم همانند سالهای گذشته در جوار گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) و در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار میشود.
این مراسم از ساعت 20 شب با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی آغاز و بعد از آن نیز سید مهدی میرداماد به مداحی و نوحه سرایی خواهد پرداخت.
گفتنی است این برنامه هر روز از شبکه سوم سیما و در ساعت سیزده و پانزده دقیقه پخش میشود.
مراسم عزاداری هیئت ثارالله قم نیز همچون سال گذشته در مدرسه فیضیه و با سخنرانی حجت الاسلام میرباقری و مداحی مهدی سلحشور و سید مهدی میرداماد بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء و به مدت 11 شب برگزار میشود.
هیئت فاطمیون نیز مراسم عزاداری خود را در مسجد ملاصادق واقع در 45 متری عمار یاسر با سخنرانی حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی و مداحی مهدی سلحشور از ساعت 19 و 30 دقیقه برگزار میکند.
عزاداران حسینیه ارک قم نیز امسال مراسمات دهه اول خود را با سخنرانی حجت الاسلام سیدحسن آقامیری و مداحی اسلام میرزایی از ساعت 20 در خیابان ارم مسجد ارک به مدت 11 شب برگزار میکند.
مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئت خادم الرضا (ع) قم نیز با سخنران حجت الاسلام والمسلمین زند قزوینی و مداحی سید رضا تحویلدار در مجموعه ورزشی شهید حیدریان و از ساعت 20: 45 شب برگزار میشود.
حسینیه شهدای قم نیز خیمه عزاداری خود با سخنرانی آیت الله استادی و حجت الاسلام آشتیانی و با مداحی علی مهدوینژاد، از ساعت 20 در میدان جهاد بلوار 15 خرداد به مدت 11 شب برگزار میکند.
قرائت زیارت ناحیه مقدسه نیز از سوی هیئت آل یاسین قم در مسجد الوندیه واقع در خیابان چهارمردان از ساعت 15 با مداحی سید مهدی میرداماد تا شام غریبان سید الشهداء برگزار میشود.
هیئت عزاداری محبین اهل بیت (ع) نیز مراسم دهه اول محرم خود را در مدرسه امام صادق(ع) واقع در چهار راه بیمارستان (میدان شهدا) با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان با موضوع صبر انقلابی از ساعت 14 برگزار میکند.
مراسم عزاداری در مسجد اعظم قم نیز به همت تولیت این مسجد با سخنرانی حجت الاسلام حسینی خراسانی و با مداحی محمدرضا عاصی بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.
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