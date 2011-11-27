بی مهری مسئولان مانع توسعه ورزش اسکی در استان مرکزی است

محمود رئوفی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درحالی که ورزش اسکی یکی از ورزشهای پرطرفدار نسل جوان در فصل زمستان است متاسفانه بی مهری مسئولان به این ورزش موجب شده تا علاقمندان به اسکی در استان مرکزی نتواند از شور و نشاط این ورزش در زمستان بهره مند شوند.

وی تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان مرکزی در رشته اسکی را 20 نفر عنوان کرد و ادامه داد: نواقص موجود در تنها پیست اسکی استان مرکزی واقع در منطقه پاکل شازند باعث دلسردی علاقمندان به این رشته ورزشی شده است.

این عضو هیئت رئیسه اسکی استان مرکزی با اشاره به استعدادهای قابل توجه موجود در رشته اسکی استان مرکزی بیان داشت: علیرغم بی مهری مسئولین به رشته اسکی 7 نفر از علاقمندان این رشته ورزشی در استان مرکزی توانستند در دوره های مربیگری شرکت و 4 نفر از آنان موفق به دریافت گواهینامه مربیگری شدند.

رئوفی با اشاره به فعالیت ورزشی 25 نفر از ورزشکاران اسکی باز استان در رشته های آلپاین و اسنوبرد گفت: در صورت تجهیز پیست اسکی پاکل و رفع نواقص بستر حضور ورزشکاران استان در مسابقات داخلی و حتی خارجی فراهم خواهد شد.

وی با انتقاد از وضعیت نابسامان تنها پیست اسکی استان مرکزی در منطقه پاکل شازند افزود: تسلط مدیریت شهرستانی شهرستان شازند وابراز سلایق محلی و شخصی در اداره پیست اسکی پاکل از موانع بزرگ در سرراه توسعه ورزش اسکی استان مرکزی است.

عضو هیئت رئیسه اسکی استان مرکزی با اشاره به مشکلات موجود در پیست اسکی شازند گفت: پیست اسکی همدان که در همسایگی استان مرکزی قرار دارد با حمایت مسئولین استانی به جایی رسیده که به زودی در ردیف پیست های بین المللی قرار می گیرد این درحالی است که پیست اسکی استان مرکزی که از لحاط میانگین بارش برف وضعیت بهتری نسبت به پیست اسکی استان همدان دارد باید در چنین شرایط اسفباری باشد.

رئوفی افزود: با تخصیص 500 میلیون تومان اعتبار برای تله سیج و 50 میلیون تومان برای خرید پیست کوب می توانیم پیست اسکی استان مرکزی را برای استفاده ورزشکاران اسکی باز استان آماده کرد.

وی یادآورشد: بی توجهی مسئولین به ورزش اسکی و توسعه پیست اسکی پاکل موجب انحراف ورزش های زمستانی و روی آوردن علاقمندان ورزشهای زمستانی به تفریحات غیراستاندارد در این بخش می شود .

عضو هیئت رئیسه اسکی استان مرکزی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به مصوبات هیئت دولت در خصوص توسعه پیست اسکی استان و ایجاد پیست اسکی چمن در استان مرکزی بیان داشت: متاسفانه این مصوبات تا کنون اجرایی نشده است