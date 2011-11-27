خراسان شمالی در جشنواره شعر گلدسته های سپید حائز رتبه برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد خراسان شمالی اظهار داشت: امیر آخوندی از خراسان شمالی در بخش شعر سپید موفق شد رتبه اول این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: امیر آخوندی از کانون فرهنگی، هنری امام علی (ع) مسجد امیر المومنین (ع) شهر درق از توابع شهرستان گرمه با چهار اثر در بخش شعر به نام های "روایت های زخمی"، "بی نام"، "آثار ترک خورده" و "گریه نمی کنم" به این جشنواره راه یافته بود.

هفتمین جشنواره شعر سراسری گلدسته های سپید در رشته های شعر، داستان نویسی و نثر ادبی و بخش ویژه از یکم تا سوم آذر به میزبانی استان ایلام برگزار شد.