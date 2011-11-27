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۶ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۸

حجت‌الاسلام اسکندری هشدار داد:

افراط‌گری در عزاداری موجب اضمحلال دین می‌شود

افراط‌گری در عزاداری موجب اضمحلال دین می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: افراط‌گری در عزاداری‌های اباعبدالله الحسین(ع) نه تنها باعث تقویت دین نمی‌شود، بلکه موجب اضمحلال دین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در گردهمایی توجیهی مسئولان هیئت‌های مذهبی بانوان که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: محفل و مجلسی که در عزای سید و سالار شهیدان برگزار می‌شود باید در راستای حفظ دین پیامبر باشد والا هیچ ارزشی ندارد.

وی ادامه داد: مجلسی که در آن ترویج دین و دیانت و معنویت و اخلاق و عفاف و حجاب وجود نداشته نباشد و خدای ناکرده برای خودنمایی و ریا و مقاصد دیگر بر پا شود، امام حسین(ع) امضا نمی‌کند و اگر سیدالشهدا(ع) این اعمال را نپسندد خداوند هیچ اعتنایی به آنها نمی‌کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: امام حسین(ع) نسبت به دین غیرتمند بود که حاضر شد اهل بیتش را به کربلا ببرد، اما برخی افراد به اسم امام حسین(ع) هر کاری که می‌توانند انجام می‌دهند و توقع دارند که حضرت پای اعمال آنها را امضا کند.

حجت‌الاسلام اسکندری با انتقاد از وجود آلات موسیقی در برخی مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) و برخی غلوهایی که در مورد این امام معصوم می‌شود، تاکید کرد: امام حسین(ع) بنده خوب خداست و مثل عبد ذلیل در برابر معبود خود زاری می‌کند، اما متاسفانه برخی افراد در مورد امام حسین(ع) از تعابیری استفاده می‌کنند که درست نیست و اگر این افراد توبه نکنند مشرک هستند.

وی با بیان اینکه افراط‌گری در عزاداری نه تنها موجب تقویت دین نمی‌شود بلکه باعث اضمحلال دین می‌شود، بیان داشت: اگر توانستیم با برگزاری مراسم، دین خدا را ترویج کنیم و از توحید و یکتاپرستی، نماز، احکام دینی، اخلاق، حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر بگوئیم و عمل کنیم، مطمئن باشید امام حسین(ع) پای این اعمال امضا می‌کند و در روز قیامت هیچ کسی بالاتر از افرادی که برای امام حسین(ع) عزاداری می‌کنند نیست.

حجت‌الاسلام اسکندری گفت: امام حسین(ع) کسانی که با نیت خالص و اخلاص عزاداری می‌کنند را شفاعت می‌کند و به وجود این افراد مباهات می‌کند که اگر در راه دین خون داد بعد از او کسانی بودند که از مکتب و راهش مواظبت کردند.

وی مصیبت شهادت اباعبدالله الحسین(ع) را جانکاه توصیف کرد و افزود: خدای ناکرده در مجالس عزاداری، کربلا و شهادت امام حسین(ع) را به بازی نگیریم.

کد مطلب 1470245

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