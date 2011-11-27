به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در گردهمایی توجیهی مسئولان هیئت‌های مذهبی بانوان که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: محفل و مجلسی که در عزای سید و سالار شهیدان برگزار می‌شود باید در راستای حفظ دین پیامبر باشد والا هیچ ارزشی ندارد.



وی ادامه داد: مجلسی که در آن ترویج دین و دیانت و معنویت و اخلاق و عفاف و حجاب وجود نداشته نباشد و خدای ناکرده برای خودنمایی و ریا و مقاصد دیگر بر پا شود، امام حسین(ع) امضا نمی‌کند و اگر سیدالشهدا(ع) این اعمال را نپسندد خداوند هیچ اعتنایی به آنها نمی‌کند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: امام حسین(ع) نسبت به دین غیرتمند بود که حاضر شد اهل بیتش را به کربلا ببرد، اما برخی افراد به اسم امام حسین(ع) هر کاری که می‌توانند انجام می‌دهند و توقع دارند که حضرت پای اعمال آنها را امضا کند.



حجت‌الاسلام اسکندری با انتقاد از وجود آلات موسیقی در برخی مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) و برخی غلوهایی که در مورد این امام معصوم می‌شود، تاکید کرد: امام حسین(ع) بنده خوب خداست و مثل عبد ذلیل در برابر معبود خود زاری می‌کند، اما متاسفانه برخی افراد در مورد امام حسین(ع) از تعابیری استفاده می‌کنند که درست نیست و اگر این افراد توبه نکنند مشرک هستند.



وی با بیان اینکه افراط‌گری در عزاداری نه تنها موجب تقویت دین نمی‌شود بلکه باعث اضمحلال دین می‌شود، بیان داشت: اگر توانستیم با برگزاری مراسم، دین خدا را ترویج کنیم و از توحید و یکتاپرستی، نماز، احکام دینی، اخلاق، حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر بگوئیم و عمل کنیم، مطمئن باشید امام حسین(ع) پای این اعمال امضا می‌کند و در روز قیامت هیچ کسی بالاتر از افرادی که برای امام حسین(ع) عزاداری می‌کنند نیست.



حجت‌الاسلام اسکندری گفت: امام حسین(ع) کسانی که با نیت خالص و اخلاص عزاداری می‌کنند را شفاعت می‌کند و به وجود این افراد مباهات می‌کند که اگر در راه دین خون داد بعد از او کسانی بودند که از مکتب و راهش مواظبت کردند.



وی مصیبت شهادت اباعبدالله الحسین(ع) را جانکاه توصیف کرد و افزود: خدای ناکرده در مجالس عزاداری، کربلا و شهادت امام حسین(ع) را به بازی نگیریم.