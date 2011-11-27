دوست دارم دوباره در تبریز بازی کنم / جام حذفی، میانبری برای رسیدن به آسیا

عباس آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی امروز تیم داماش مقابل ماشین سازی تبریز اظهار داشت: بازی در برابر تیمهای تبریزی همیشه سخت بوده چراکه بازیکنان این تیم ها همواره با تعصب خاصی بازی می کنند و من فکر می کنم دیدار ما با ماشین سازی هم یکی از سخت ترین بازیهایمان باشد.

وی افزود: من زمانی که در تیم گسترش فولاد تبریز بازی می کردم، در بازی های جام حذفی این را تجربه کردم که یک تیم دسته اولی می تواند برابر تیم لیگ برتری انگیزه ای مضاعف برای پیروزی داشته باشد و فکر می کنم ماشین سازی در بازی با تیم ما با انگیزه تر ظاهر شود.

آقایی با تشبیه جام حذفی به یک راه میانبر برای رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: برای رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا، مسابقات جام حذفی می تواند بهترین راه باشد و در این جام با هفت، هشت برد می توان سهمیه آسیایی کسب کرد.

وی ادامه داد: بخصوص اکنون که AFC سهمیه فوتبال ایران را به دو تیم کاهش داده، بازیهای جام حذفی نسبت به 34 هفته سخت لیگ برتر، راحت تر است و با قهرمانی تیمی در جام حذفی، همان سهمیه نصیب این تیم می شود که تیم قهرمان لیگ برتر آن را به دست می آورد.

آقایی در خصوص وضعیت تیم داماش گیلان خاطرنشان کرد: ما فصل را چندان خوب شروع نکردیم و امتیازاتی را از دست دادیم که موجب شد در نیمه پایینی جدول قرار بگیریم اما با آمدن آقای قاسمپور، نتایج ما بهتر شده و اکنون شرایط خوبی در جدول لیگ برتر داریم.

وی افزود: علاوه بر لیگ برتر، ما بازی های جام حذفی را هم جدی گرفته ایم و به همین خاطر با تمام قوا به تبریز و دیدار با ماشین سازی آمده ایم.

این بازیکن با اخلاق فوتبال کشور که سابقه حضور در تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز را در کارنامه موفق خود دارد، با بیان اینکه دوباره دوست دارد در یکی از تیمهای این شهر توپ بزند، یادآور شد: من در تبریز دوستان خوبی دارم و علاوه بر آن، شهر تبریز و فوتبال آن را نیز دوست دارم و خوشحالم که دوباره به این شهر دوست داشتنی آمده ام.

وی ادامه داد: من دلم در تبریز است و خاطراتی که از حضور در تیمهای تبریز را دارم، هرگز فراموش نمی کنم. اگر شرایطش پیش بیاید، دوست دارم که دوباره به یکی از تیمهای این شهر بپیوندم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که فوتبالدوستان تبریز همه تیمهای این شهر را مورد حمایت خود قرار داده و این تیمها را برای رسیدن به موفقیت همراهی کنند.