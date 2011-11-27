جهش ترابری قم برابر پتروشیمی بندر امام به نخستین برد خانگی می اندیشد

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه نگرانی اهالی بسکتبال و علاقمندان بیشمار این رشته رقم خوردن باخت دیگری برای نماینده بسکتبال قم در جدال با پتروشیمی بندر امام در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های است اما شاگردان آقاکوچکی در خانه امید به کسب پیروزی در این دیدار دارند.



این در حالی است که جهش ترابری قم در حال حاضر آخرین تیم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال محسوب می شود و تا این هفته نه تنها در لیگ برتر حضور موفقی نداشته است بلکه در هشت هفته از دور رفت مرحله گروهی برابر حریفان خود نتیجه را واگذار کرده است.



اما بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، جهش ترابری قم قرار است عصر فردا دوشنبه هفتم آذر ماه دیدار رفت خود را در چارچوب رقابت‌های دور رفت لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را در خانه و در حضور تیمی برگزار کند که دارنده عنوان سوم فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال و یکی از نمایندگان کشورمان در مسابقات امسال بسکتبال قهرمانی غرب آسیا است.



بر این اساس قرار است تیم‌های بسکتبال پتروشیمی بندر امام و جهش ترابری قم در چارچوب دیداری از هفته نهم نیم فصل نخست لیگ برتر بسکتبال در مرحله گروهی، به میزبانی جهش ترابری قم از ساعت 16 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به مصاف یکدیگر می روند.



این دیدار در در حالی به میزبانی شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در سالن شهید حیدریان قم برگزار می شود که شاگردان وی پیش از این چهار بار در خانه برابر بانک سامان تهران، ذوب آهن اصفهان، لوله سبز آ اس شیراز و مهرام تهران به میدان رفته و در هر چهار مسابقه همانند دیدارهای خارج از خانه باخته اند.



از سوی دیگر تیم سوم مسابقات فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در دیدارهای هشت هفته اخیر از دور رفت لیگ برتر این فصل در شش بازی پیروز شده و در دو مسابقه نیز رنگ باخت را دیده است و هم اکنون با کسب 14 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی جای دارد.



در حال حاضر در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان و مهرام تهران از هشت بازی 16 امتیاز دارند و در مکان های اول و دوم جای دارند، ضمن اینکه تیم های بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی تهران و پتروشیمی بندر امام با کسب 14 امتیاز سوم و چهارم هستند.



در بازی فردا که از هفته نهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، علاوه بر مسابقه جهش ترابری قم با پتروشیمی بندر امام، دیدارهای مهم دیگری نیز برگزار می شود که طی آن مهرام با دانشگاه آزاد جدال تیم های دوم و سوم جدول را برگزار می کنند.



شهرداری گرگان در خانه از ذوب آهن صدرنشین لیگ برتر پذیرایی می کند، حفاری اهواز در خانه خود میزبان تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان است، صنایع پتروشیمی ماشهر با پویا تهران در سالن بعثت این شهر بازی می کنند و لوله آ.اس شیراز با همیاری شهرداری زنجان دیگر بازی هفته نهم را برگزار می کنند.

