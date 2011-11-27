هنر نگارگری تعالی روح را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه حمید شاه آبادی در مراسم آئین افتتاح هشتمین دو سالانه ملی نگارگری ایران در موزه هنرهای معاصر اصفهان با بیان اینکه کشور ایران دربرگیرنده هنر نگارگری است، افزود: نگارگری یک هنر ملی، بومی و قدسی است.
وی در ادامه اظهار داشت: زادگاه و خواستگاه هنر نگارگری ایران است و برای معرفی آن به جهان باید توجه بیشتری شود.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب که با زبان هنر نگارگری میتوان با دنیا صحبت کرد، بیان کرد: با زبان هنر نگارگری در کشوری مثل ایران میتوان با سراسر دنیا صحبت کرد و این هنر دیگر رنگ و بوی ایرانی و اسلامی دارد.
وی تصریح کرد: ویژگیهای یک هنر واقعی را میتوان در نگارگری به عنوان یک هنر واقعی و راستین جستجو کرد.
شاه آبادی با اشاره به اینکه هنر نگارگری به طور ویژه نگاه به کمالگرایی دارد، بیان کرد: هنر نگارگری درعین زیبایی و زیباپسندی به تعالی روح نیز منجر میشود.
وی گفت: نگارگری که شناسنامه هنر ایران است باید به گونهای باشد تا بتوان از ظرفیت این رشته به خوبی در دانشگاهها استفاده کرد.
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