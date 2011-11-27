93 درصد تعهد همدان در احداث مسکن مهر محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کرم ‌رضا پیریایی شامگاه شنبه در شورای اداری استان همدان به بهره برداری از 11 هزار و 286 واحد مسکن مهر در همدان اشاره کرد و گفت: روند اجرای پروژه‌های مسکن مهر استان همدان از سال 88 به بعد با سرعت پیش رفت.

وی اظهار داشت: بر این اساس تحقق 31 هزار و 607 واحد مسکن مهر در سال جاری در استان همدان مد نظر قرار گرفت که تاکنون 29 هزار و 478 واحد آن اجرایی شده است.

پیریایی با بیان اینکه 93 درصد برنامه مسکن مهر استان همدان محقق شده است، افزود: تحقق این امر بهترین معیار برای مقایسه این استان با دیگر استان‌های کشور در این زمینه است.

استاندار همدان بهره‌برداری از 11 هزار و 286 واحد مسکن مهر در 9 شهرستان استان همدان را رکوردی در تاریخ انقلاب مسکن دانست.

نرخ بیکاری در همدان چهار درصد کاهش یافت

پیریایی به کاهش چهار درصدی نرخ بیکاری در استان همدان اشاره کرد و اظهار داشت: تعهد استان همدان در ایجاد 60 هزار شغل به بهترین شکل تحقق یافت.

وی با بیان اینکه همدان در ایجاد اشتغال رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این رتبه در نیمه نخست امسال محقق شده است.

پیریایی در ادامه با بیان اینکه 49 درصد راه‌های روستایی استان همدان در آغاز فعالیت دولت فعلی از آسفالت برخوردار بوده، گفت: در حال حاضر این رقم به 82 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شش کنارگذر در استان همدان در دست اجراست و پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی راه‌آهن تهران - همدان نیز به 65 درصد رسیده است.

کرم‌رضا پیریایی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی بهسازی و تکمیل میادین پروازی فرودگاه همدان و ساختمان ایستگاه راه‌آهن همدان با اعتباری حدود 120 میلیارد ریال برنامه ریزی شده است.

پیریایی هدف از بهسازی و تکمیل میادین پروازی فرودگاه همدان را برقراری پروازهای حج تمتع دانست و اضافه کرد: انجام این پروژه در توسعه پروازها و افزایش رتبه این فرودگاه بسیار مؤثر است و توان فرودگاه را در پذیرش هواپیماهای ایرباس 300 و 600 فراهم می کند.

شایان ذکر است در پایان این جلسه از متولیان اجرای طرح مسکن مهر در استان همدان تقدیر شد.