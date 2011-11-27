هنر نگارگری به اصفهان تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شنبه شب در آئین افتتاح هشتمین دو سالانه ملی نگارگری ایران در موزه هنرهای معاصر اصفهان اظهار داشت: هشتمین دو سالانه ملی نگارگری ایران، سومین دو سالانه‌ای است که در سال جاری در استان اصفهان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هنر نگارگری پیوندی عمیق با فرهنگ ایرانی دارد، بیان داشت: تعلق هنر نگارگری به استان اصفهان است و اکنون صورت فراگیر در سراسر کشور و سایر کشورها گسترش پیدا کرده است.

اصفهان پایگاه خوبی برای جشنواره‌های هنرهای تجسمی در ایران است

مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: استان اصفهان در نخستین دوره جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان ثابت کرد که این توانایی را دارد که پایگاه خوبی برای برگزاری جشنواره‌های هنرهای تجسمی در ایران باشد.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: یکی از شاخه‌های هنر تجسمی هنر نگارگری است که با ادبیات و شعر ایران اسلامی عجین و از این بابت مضامین متعالی دینی و ملی در این هنر جلوه می‌کند.

شالویی با اشاره به اینکه دو سالانه ملی نگارگری ایران در دوره‌های گذشته در تهران برگزار می‌شد، اظهار داشت: دو سالانه ملی نگارگری ایران در راستای تمرکز زدایی از تهران در استان اصفهان مرکز اصلی این هنر برگزار شده است.

وی بخش مدعوین هشتمین دو سالانه ملی نگارگری ایران در تهران و بخش مسابقه در اصفهان برگزار می‌شود، تاکید کرد: تعداد یک هزار و 146اثر از سراسر کشور به دبیرخانه هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران رسیده است که 273 اثر در این دوسالانه پذیرفته شده است.

مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تعداد 82 اثر در بخش نگارگری، 54 اثر در بخش تذهیب، 26 اثر در بخش تشعیر، 47 اثر در بخش گل و مرغ، 37 اثر در بخش زیرلاکی و 27 اثر در بخش نوشته و طراحی در هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران برگزیده شده است.