شرکت نفت مسئول آلودگی آب 11 روستای پلدختر/ تعهدات روی زمین ماند!

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف تامین آب آشامیدنی مورد نیاز مردم 27 روستای توابع شهرستان از چشمه کوثر تا روستای افرینه عملیات اجرایی مجتمع کوثر با مشارکت شرکت نفت در سال 88 آغاز شد.

وی گفت: 11 روستای پایین دست دهستان "افرینه" بخش معمولان پلدختر با هفت هزار نفر جمعیت از سال 88 به علت ترکیدگی خط لوله نفت با مشکل آلودگی نفتی در آب آشامیدنی خود مواجه شده اند.

وی افزود: بررسی های انجام شده در نهایت در آن زمان به این نتیجه رسید که باید خط انتقال آب آشامیدنی را از افرینه تا روستای جلگه خلج ادامه داد تا روستاییانی که زندگیشان به نفت آلوده شده از این خط انتقال بهره مند شوند.

کاکاوند تصریح کرد: اعتبار انتقال آب آشامیدنی توسط شرکت آبفار 35 میلیارد ریال برآورد شد و مقرر شد که این مبلغ را شرکت نفت تامین و پرداخت کند.

وی گفت: توافقاتی در این زمینه نیز میان وزارت های نفت و نیرو صورت گرفت که این مبلغ را شرکت نفت پرداخت کند و وزارت نیرو با پرداخت سهم خود این کار را در آذر 88 با شدت آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان گفت: این در حالیست که هم اکنون علی رغم پیشرفت فیزیکی 95 درصدی مجتمع آبرسانی کوثر به علت عمل نکردن شرکت نفت به تعهداتش هنوز این پروژه به بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: مجتمع آبرسانی کوثر بنا به وعده استاندار قبلی لرستان می بایست در عید غدیر سال گذشته به بهره برداری می رسید که به علت کوتاهی شرکت نفت در پرداخت تعهدات این مجتمع نیمه کاره رها شده است.

وی گفت: بعد از کلی پیگیری، از تعهد 35 میلیارد ریالی توسط هیئت مدیره شرکت نفت تنها 20 میلیارد ریال مصوب شد که شرکت نفت تاکنون از این میزان تنها 10 درصد از تعهدات خود را انجام داده است.

کاکاوند افزود: این طرح آبرسانی دارای 5 درصد نواقص است که در صورت عمل کردن شرکت نفت به تعهداتش شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان آمادگی دارد که ظرف مدت دو ماه مشکل آب آشامیدنی 38 روستای شهرستان پلدختر را حل کند.