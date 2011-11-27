قطعه سازان تبریز جان می گیرند/ برگ جدیدی در صنعت تبریز باز می شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رضا رحمانی عصر شنبه در آیین افتتاح آزمایشی تولید پژو 206 و 207 در تبریز، افزود: در طی سالیان گذشته بیشترین سرمایه گذاری در بخش قطعه سازی استان و شهر صنعتی تبریز انجام شده است اما به جهت عدم وجود خط تولید خودرو و رشد این صنعت در شهرهایی مثل تهران، قزوین، مشهد و اراک، دیگر خرید قطعات از قطعه سازان استان ما به ندرت انجام می گرفت و این امر در نگرشی آینده نگرانه، قطعه سازان ما را در معرض تعطیلی قرار داده بود.

رحمانی با اشاره به مطالعات انجام شده، در این حوزه گفت: اگر زنجیره تولید با آوردن خطوط خودروسازی در استان تکمیل نمی شد بیش از 500 کارخانه قطعه سازی استان رو به تعطیلی می رفتند.

وی در عین حال افزود: اگر خطوط تولید خودروهایی از جمله وانت، پژو 206، پژو 207، اتوبوس سازی و کامیون سازی را به تبریز نمی آوردیم، کل واحدهای قطعه سازی ما به علت نبود بازار مصرف تا 2 سال دیگر درشان را تخته می کردند و هزاران جوان از کار بیکار می شدند.

رحمانی افزود: بنده با این نگرش در طول 8 سال دوره نمایندگی مجلس با پیگیری جدی و آوردن کارخانه جات خودروسازی به تبریز تلاش نمودم تا این زنجیره تولید قطعه سازی را تکمیل نمایم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در عین حال افزود: برای ما تمامی بخش ها و خوشه های صنعتی مهم است اما استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز دارای مزیت فراوان در بخش صنعت خودرو است و از این رو برای ما دارای اهمیت است.

رحمانی افزود: ایران خودروی آذربایجان با تولید خودروهای لوکس سواری از جمله پژو 206 و پژو 207 خواهد توانست علاوه بر ایجاد اشتغال قابل توجه، پتانسیل بالقوه گذشته را حفظ و فرصتی برای اشتغال و توسعه آینده استان باشد.

وی با اشاره به وضعیت دو واحد تولیدی تبریز از جمله کارخانه «بلبرینگ سازی» و «چرخشگر» عنوان کرد: در یک خودرو پژو 206 حدود 16 فقره بلبرینگ استفاده می شود که کافی است این شرکت قراردادی با این کارخانه منعقد و بلبرینگ های لازم را تامین کند و در چرخه تولید جان و روحیه ای تازه بیابد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از به ثمر نشستن تفکر استراتژیکی و تلاشهای بی وقفه درصحنه عمل گفت: امروز با تولید پژو 206 در تبریز در تاریخ صنعت استان ورق جدیدی باز می شود.

وی همچنین یادآور شد که به جهت قرار گرفتن این کارخانه در محور آذرشهر، با جذب جوانان بیکار منطقه، زندگی مردم منطقه به نوعی به این کارخانه وصل شود.

گفتنی است کارخانه ایران خودروی آذربایجان با محصولات متنوع خود به عنوان بزرگترین سایت خودرو سازی، طی هفته های آینده به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.