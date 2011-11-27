حسن اختری، دبیرکل سابق انجمن روزنامهنگاران مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گسترش تکنولوژی ارتباطات، استفاده از دستاوردی مثل پیامک را برای انتقال اخبار و اطلاعات لازم کرده است، گفت: به اعتقاد من وقتی میتوان از تکنولوژی برای ایجاد ارتباطی تازه بهره گرفت، استفاده نکردن از آن نوعی اسراف است. اینکه ما بتوانیم مجموعهای از افراد مرتبط با رسانه را از اخبار و اطلاعات روز به واسطه پیامک آگاه کنیم، اولین استفاده از آن را در سادهترین شکل ممکن خود رسانه خواهد برد.
وی ادامه داد: بهروز بودن اطلاعات کارشناسان مرتبط با رسانه در ابتداییترین وجه موجب میشود رسانه بتواند از آنها تحلیلهایی بهروزتر در اختیار داشته باشد. پس میتوان از ظرفیت پیامک برای بهروز کردن اطلاعات حجمی مشخص از کارشناسان بهره برد.
به گفته اختری، پیامک خبری ابزاری برای بهروز کردن اطلاعات است که میتواند موجب ایجاد جذابیت در مراجعه به متن خبر باشد و این در ارتباط با کارشناسان میتواند منجر به تولید تحلیلها و اخباری بهروزتر میشود.
دبیرکل سابق انجمن روزنامهنگاران مسلمان در ادامه به موضوع حجم اخبار ارائه شده در این شیوه اشاره کرد و گفت: حجم بالای ارسال پیامکهای خبری بدون شک از کارکرد آن میکاهد؛ جدای از این باید در انتخاب افرادی هم که برای آنها پیامک ارسال میشود، دقت نظر ویژهای داشت. اگر حجم خاصی از اخبار را برای تعداد معینی از افراد با پیامک ارسال کنیم، بدون شک در ادامه کیفیت ارائه خبر و تحلیل از سوی آن رسانه افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته اختری، انتخاب اخبار در ایجاد پیامکهای خبری نقش بهسزایی دارد و انتخاب گزیده اخبار، حجم پایین آنها و نیز انتخاب هوشمندانه دریافتکننده آنها میتواند در نهایت رسانه را در حد اعتدال و در عین حال به تعاملی همافزا با کارشناسان مرتبط با او برساند.
وی در پایان گفت: رسانهها روزانه به افراد زیادی برای نظرسنجی مراجعه میکنند. وقتی او از رسانه اطلاعات درخوری نسبت به وقایع دریافت نکرده باشد، آنچه در نهایت ارائه میکند، پژواک سخن خبرنگاری است که با او تماس گرفته است و نه تحلیل خود او؛ و این در ارائه موضوع و تحلیلی تازه بیتاثیر است.
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