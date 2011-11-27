به گزارش خبرنگار مهر، همایش بسیجیان انتشارات سروش عصر شنبه 5 آذر با حضور سردار حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش و علی اصغر جعفری رئیس مرکز بسیج صدا و سیما در دفتر مرکزی انتشارات سروش برگزار شد.
فضائلی در ابتدای این برنامه گفت: اهمیت بسیج که به حق یادگار بسیار ارزشمند امام راحل(ره) است، برای بسیاری از مردم ما همچنان ناشناخته است. تصمیم و دستور امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج جزو مهمترین تصمیمات راهبردی بود و انقلاب را تا حد زیادی در مقابل انواع و اقسام تهدیدات ضمانت کرد. همین موضوع بحث زیادی میطلبد که بسیج چگونه در تامین امنیت کشور نقش خود را ادا کرده است که اهمیتش از چشم دشمنان اسلام هم دور نیست.
وی افزود: در تعریف بسیج و بسیجی، امام خمینی(ره) آن را به شجره طیبه توصیف میکند که شاخ و برگ این نهال کاشته شده توسط امام(ره) در آسمان است و ثمراتش همواره برای اهل بصیرت روشن است.
مدیرعامل انتشارات سروش گفت: بسیج و بسیجی هیبت خاصی ندارد. این طور نیست که بسیجی قیافه خاصی داشته باشد و حتما چفیه به گردن داشته باشد. چفیه یک نماد است که اگر به آن دقت کنیم میبینیم یکی از ویژگیهای مهم بسیجیها یعنی سادگی را دارد. چفیه یک وسیله ساده و ارزان است که کارآمد است. کسانی که سابقه حضور در جبهه را دارند میدانند که این پارچهها هم سفره غذا بودند، هم حوله حمام، هم وسیله بستن زخم و جراحت و ....
فضائلی گفت: کم هزینه و کارآمد، این دو از ویژگیهای بسیجیها هستند. بسیجیها کمهزینه هستند و بهرهوری بالا دارند. بسیجی بودن به باور و رفتار ما برمیگردد. نباید هر فردی را که به گردن چفیه داشت، بسیجی دانست. به همین نسبتی که گفتم، از نیروهای بسیجی انتظار و توقع بیشتر است.
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