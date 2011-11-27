حمیدرضا امیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه دیپلماسی فناوری در کشور، افزود: دیپلماسی فناوری به عنوان یک گفتمان در برنامه های وزارت امور خارجه قرار گرفته است و در این راستا قرار است همه سفرا با دستاوردهای علمی ایران آشنا شوند و در تعاملات بین المللی دیپلماسی فناوری جایگاه جدیدی پیدا کند.

رئیس مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری از تهیه لیست جدید فناوری تولید شده در کشور خبر داد و اظهار داشت: لیست جدیدی تهیه شده است و قرار است این لیست در اختیار رئیس جمهوری قرار گیرد تا از میان آنها، محصولاتی به عنوان هدایای فناوری ایران انتخاب شود.



وی با اشاره به شاخص های انتخاب دستاوردهای این لیست اشاره کرد و یادآور شد: محصولات فناورانه که در این لیست وارد می شوند باید در چارچوب شاخص های تعیین شده باشند که از آن جمله، این دستاوردها باید دارای فناوریهای پیشرفته و از لحاظ اقتصادی تاثیر گذار باشند.



امیرنیا یکی دیگر از شاخص ها را رسیدن محصولات فناورانه به فاز تجاری سازی دانست و ادامه داد: محصولاتی در این لیست قرار می گیرند که به فاز تجاری سازی رسیده باشند و این امر امیدی برای شرکتهای دانش بنیان در زمینه تجاری سازی دستاوردهای آنها خواهد بود.



رئیس مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برخی هدایای فنارانه رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دستگاه "نانوسکوپ" که به برزیل اهدا شد در حال بهره برداری در این کشور است.



وی همچنین به هدایای فنارانه رئیس جمهور به ترکیه اشاره کرد و یادآور شد: دستگاه شنوایی سنجی نوزادان (اتو اکوستیک امیشن) و نانوسکوپ به کشور ترکیه اهدا شد و اکنون زمینه ای برای تجاری سازی این محصولات فراهم شده است.



امیری نیا با تاکید بر اینکه این لیست در حال نهایی شدن است، اضافه کرد: ولی این لیستی نیست که بسته باشد بلکه هر شرکت دانش بنیانی می تواند امید داشته باشد که محصولات "های تک" آن در این لیست قرار گیرد.