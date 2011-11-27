نشست دفاعی اضطراری در اسلام آباد/ نیروهای آمریکا از پاکستان اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان.دی.تی وی، پس از حمله روز گذشته بالگردهای ناتو به مرز مشترک افغانستان و پاکستان، کمیته دفاعی پاکستان تشکیل جسه داد و در پایان این جلسه اسلام آباد به واشنگتن اعلام کرد تا علاوه بر تخلیه پایگاه شمسی، در مدت 15 روز نیز خطوط ارسال تجهیزات برای نیروهای ناتو از خاک پاکستان به افغانستان را برچیند.

پایگاه هوایی شمسی در جنوب غربی پاکستان واقع شده و گفته می شود که از این پایگاه به عنوان پوششی برای حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا استفاده می شود.

در پایان نشست دیروز کمیته دفاعی پاکستان همچنین اعلام شد که اسلام آباد درباره همکاری های نظامی و اطلاعاتی خود با ناتو تجدید نظر می کند.

در همین رابطه رسانه های پاکستانی از آماده باش ارتش این کشور به دستور ژنرال "اشفق کیانی" رئیس ستاد مشترک ارتش، برای نشان دادن "پاسخ مناسب" خبر می دهند.

ژنرال کیانی با غیر قابل قبول خواندن اقدام نیروهای ناتو و ایساف در حمله به پایگاه های مرزی پاکستان به شدت از اقدامات نیروهای خارجی در افغانستان انتقاد کرد و گفت: پاکستان هر اقدام ضروری را برای دادن یک پاسخ مناسب انجام می دهد.

بر اساس گزارش های موجود، در میان کشته شدگان حمله دیروز ناتو یک سرگرد و یک سروان ارتش پاکستان حضور دارند که همین امر به شدت موجب ناراحتی ارتش این کشور شده است.

از سوی دیگر مردم شهرهای مختلف پاکستان نیز با برگزاری تظاهرات خواستار پایان روابط کشورشان با آمریکا شدند.

آمریکا و پاکستان پس از اقدام بدون هماهنگی سازمان سیا در کشتن بن لادن در منطقه ابوت آباد در نزدیکی اسلام آباد، دوران پرتنشی را سپری می کنند و اکنون حمله بالگردای ناتو به نقاط مرزی پاکستان موجب شده تا باردیگر مقامات و مردم این کشور نسبت به اقدامات آمریکا در کشورشان حساس شوند از همین رو احتمال دارد که روابط اسلام آباد-واشنگتن در روزهای آینده دستخوش تغییرات شود.