پایبندی به ولایت فقیه و حرکت در این مسیر پیام اصلی عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه اظهار داشت: پایبندی به اصل ولایت فقیه و حرکت در این مسیر پیام اصلی حادثه عظیم عاشوار است و به همین دلیل ما نیز باید به این مهم پایبند بوده و در این مسیر حرکت کنیم.

وی گفت: انتظار می رود با راه اندازی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان قروه به عنوان نخستین شهر در سطح استان، شاهد برنامه ریزی دقیق تر و منسجم تر در راستای احیای این فریضه الهی باشیم که به همین دلیل انتظار می رود که همه دستگاه های دولتی و اقشار مختلف مردم در راستای ترویج این فریضه الهی مشارکت داشته باشند.

فرماندار شهرستان قروه در ادامه با اشاره به اینکه امسال شهر قروه به عنوان یکی از 40 شهر منتخب کشور در زمینه احیاء فریضه دینی و الهی امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده است فعالیت ستاد در این راستا را مطلوب خواند و بیان کرد: هماهنگی و تعامل برای اجرایی کردن برنامه های پیش بینی شده از اهمیت زیادی برخوردار است.

فخری در پایان عنوان کرد: برنامه های اجرایی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جهت ارزیابی به ستاد مرکزی ارسال شده است که انتظار می رود شهرستان قروه رتبه مناسبی را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

در ادامه این جلسه معاونت های مختلف ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه گزارش فعالیت های صورت گرفته در این بخش را ارائه کردند.