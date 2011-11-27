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۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۱

مهمانپرست:

حاکمان بحرین با اجتناب از خشونت و سرکوب به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهند

حاکمان بحرین با اجتناب از خشونت و سرکوب به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهند

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مفاد گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین که اعضای آن از سوی پادشاه این کشور تعیین شده اند اظهار داشت: ایران پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم توسط حکومتهای منطقه را رویکرد صحیح مواجهه با این خواسته ها دانسته و هرنوع برخورد خشونت آمیز با حرکت مسالمت جویانه مردمی را مردود می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به مفاد گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین که اعضای آن از سوی پادشاه این کشور تعیین شده اند اظهار داشت: همانگونه که بارها بر اصول سیاست خارجی کشورمان در ارتباط با تحولات بیداری اسلامی منطقه تاکید شده است ، جمهوری اسلامی ایران پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم توسط حکومتهای منطقه را رویکرد صحیح مواجهه با این خواسته ها دانسته و هرنوع برخورد خشونت آمیز با حرکت مسالمت جویانه مردمی را مردود می داند.

مهمانپرست یاد آور شد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است دخالت نیروهای نظامی و امنیتی خارجی در مسائل داخلی این کشورها تنها موجب پیچیده تر شدن اوضاع و عمیق تر شدن زخمهای موجود شده و فاصله بین ملتها و حکومتها را افزایش می دهد.

وی همچنین مفاد گزارش منتشره توسط کمیته فوق را بازگو کننده رفتار خشونت آمیز و نقض گسترده حقوق مردم بحرین اعلام و اظهار امیدواری کرد حاکمان این کشور ضمن خودداری از بکارگیری خشونت و سرکوب ، با اتخاذ تدابیر مناسب و براساس شیوه های مردم سالارانه به مطالبات مشروع مردم پاسخ مثبت دهند.
 

کد مطلب 1470313

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