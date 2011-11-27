به گزارش خبرگزاری مهر،غلامعلی حداد عادل در اولین نشست سراسری جبهه متحد اصولگرایان که روز پنجشنبه در حسینیه الزهرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد با اشاره به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی و تعاریف امام از این جایگاه گفت: بیانات امام خمینی (ره) در مورد در راس امور بودن مجلس تعارف نیست بلکه حکمتی در آن نهفته است.

وی افزود: اگر دقت کنید در میان ساختارهای نظام گذشته تنها ساختاری که در اصل آن تردیدی نشد مجلس بود. چرا که شاهد بودیم قوه قضائیه قبل از انقلاب اسلامی زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می کرد که او هم تحت نظر دولت بود اما قوه قضائیه بعد از انقلاب اسلامی مستقل شد و قوه مجریه هم تغییر پیدا کرد اما هیچ گاه امام در اصل نهادی به نام مجلس تردیدی نکرد.



حداد عادل با بیان اینکه امام راحل که در عمر بابرکت خود شاهد حوادث مشروطیت بودند از آغاز انقلاب اسلامی به مجلس اهمیت زیادی می دادند، گفت: مجلسی که نمایندگانش با رای ملت انتخاب شوند بارزترین مظهر اراده ملی در هر کشور است و این مجلس پشتوانه ای برای اداره کشور خواهد بود.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با تاکید براینکه مجالسی که با رای ملت به وجود می آیند سهم زیادی در مشروعیت نظام دارند، گفت: چنین مجالسی سبب تقویت همبستگی ملی و پشتوانه امنیت ملی یک کشور خواهند شد.



وی در همین زمینه گفت: هنگامی که 300 نفرنماینده از سراسر کشور با انتخاب آحاد مردم گردهم می آیند می توان گفت مجلس نمونه ای کوچک از یک کشور بزرگ و ملتی تاریخ ساز است.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هنگامی که مردم به مجلس نگاه می کنند با حضور نماینده خود در مجلس احساس می کنند که درمجلس حضور دارند، گفت: دراین صورت موجب می شود تا مردم احساس کنند مجلس به نمایندگی از آنان تصمیم می گیرد و لذا معتقدم وسیع ترین فصل مشترک و محل اتصال ملت و نظام اسلامی مجلس است.



حداد عادل با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم نمایندگانی پاکدست، متدین، کارشناس و آگاه به مسائل کشور در مجلس حضور پیدا کنند، گفت: هدف ما از قدم گذاشتن در صحنه انتخابات و تشکیل جبهه متحد اصولگرایان این است که مجلسی اصولگرا تشکیل شود.



وی ادامه داد: این مجلس باید با حضور اکثریت اصولگرایان و تعاریف رهبر معظم انقلاب از یک فرد اصولگرا شکل بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ما باید از حوادث سالهای گذشته عبرت بگیریم و تلاش کنیم مجلسی مانند مجلس ششم تکرار نشود، گفت: نباید جریاناتی نظیر آنهایی که فتنه 88 را به وجود آوردند در مجلس نهم حاکم شود. لذا برای جلوگیری از این اتفاق وحدت اصولگرایان امری ضروری است و در عین حال باید با جریان های فتنه، انحرافی و هر جریانی که از خط ولایت بیرون ایستاده است مقابله کنیم.



حدادعادل با بیان اینکه دریک سال اخیر حوادثی درجهان اسلام اتفاق افتاده که چهره جهان را دگرگون کرده است، گفت: حوادثی که هم اکنون در جهان ادامه دارد نمی توان پیش بینی کرد که تا کجا ادامه پیدا می کند.



وی افزود: در همان اوایل نهضت بیداری اسلامی گفته بودم که این تحولات اهمیت بیشتری از فروپاشی شوروی دارد.



وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد هستیم که هر روز چهره تازه ای از بیداری اسلامی آشکار می شود و در این اوضاع چشم همه مسلمانان و آنهایی که دراین میدان های آزادی نظیر التحریرهستند به ایران اسلامی است چرا که این ملت ایران بود که پشت سر امام خمینی (ره) به راه افتاد و حکومت دینی در جهان را احیا کرد.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: در آن دوران همگان تصور می کردند دوران حکومت دینی سپری شده است اما ملت ایران شگفتی آفرید و حکومت دینی ایجاد کرد و نشان داد حاکمیت دین در یک جامعه امکان پذیر است.



حداد عادل درهمین زمینه تاکید کرد: پایداری نظام اسلامی درهشت سال دفاع مقدس نشان داد این حکومت می توان استوار بماند و پیشرفت ها علیرغم تحریم نشان داد پیشرفت در سایه حکومت اسلامی محقق می شود.



وی با تاکید براینکه ایران الگویی بی بدیل دربیداری اسلامی منطقه است،گفت: دربحبوحه شکوفایی بیداری اسلامی ودرهنگامی که مزدوران آمریکا از کشورهای اسلامی سرنگون می شوند فشارها بر جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر می شود.



حداد عادل تاکید کرد: در حال حاضر فشارها بر روی دو کشور ایران و سوریه زیاد است و نمایندگان کاخ سفید و وزیر خارجه انگلستان رسما از حکام عرب می خواهند بر علیه سوریه اعمال فشار کنند چرا که این کشور به جبهه مقاومت مقابل رژیم صهیونیستی تعلق دارد.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: غربی ها تلاش می کنند با سناریوی دروغین ترور سفیر عربستان و به راه انداختن دوباره پرونده هسته ای جریانی جدید را راه بیندازند و تحریم ها را افزایش دهند که در این شرایط وظیفه ما این است که از تمام توان خود برای برگزاری انتخاباتی استفاده کنیم که نتیجه آن حضور نمایندگان ملتزم به خط امام و رهبری باشد.



وی با بیان اینکه جبهه متحد اصولگرایان تنها برای ایران کار نمی کند بلکه چشم جهان اسلام به روی ماست، گفت: اگر نتیجه انتخابات به گونه ای باشد که آمریکا و غرب بتوانند از آن برای شکست حکومت دینی استفاده کنند این فقط ما را متاثر نمی کند بلکه پشت همه نیروهای انقلابی خالی می شود.



حداد عادل تاکید کرد: در چنین شرایطی وحدت برای پیروزی هر چه بیشتر اصولگرایان از هر زمان دیگری واجب تر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروز تاثیر کار سیاسی ما در داخل به بزرگی همه جهان اسلام است، گفت: در شرایط فعلی باید تلاش کنیم تا کشور را با ثبات نشان دهیم و زمینه را برای حضور منطقی و هر چه بیشتر مردم در انتخابات فراهم کنیم.



وی همچنین به حوادث کودتای 28 مرداد سال 1332 اشاره کرد و گفت: باید برای مخالفت ها و موضع گیری های خودمان یک سقف و حد قائل شویم. مبادا ندانسته کاری کنیم که دشمنان انقلاب اسلامی می خواهند و کشور را دچار تنش دائمی کنیم.



عضو کمیته داوری ونظارت جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به اینکه اقبال مردم به اصولگرایان در ده سال گذشته از انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا آغاز شد، گفت: در 10 سال گذشته هر بار که انتخاباتی برگزار شد اکثریت مردم به اصولگرایان رای دادند لذا ما باید این سابقه پرافتخار را حفظ کنیم و به گونه ای عمل کنیم که این راه ادامه پیدا کند و از تجربه های گذشته استفاده کنیم مانند انتقال از مجلس هفتم به هشتم که اصولگرایان در مجلس هفتم موفق شدند ساز و کاری را طراحی کنند که به پیروزی آنها در مجلس هشتم منتهی شد.



حداد عادل با بیان اینکه الگوی فعلی جبهه متحد اصولگرایان با مختصر تغییری نسبت به تجربه گروه 6+5 شباهت دارد گفت: حضورجامعتین درصحنه انتخابات و تدوین منشور اصولگرایی تجربه هایی جدیدتر نسبت به دوره قبل است که ما باید خوشحال باشیم و خدا را شکر کنیم که شخصیت های بزرگ و باسابقه همانند آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی به صحنه ورود پیدا کردند و لذا باید این حضور را مغتنم بشماریم.



وی با بیان اینکه جامعتین با تنظیم منشور اصولگرایی تلاش می کنند حافظ ارزش های انقلاب باشند و تشکل های سیاسی و امت حزب الله سعی می کنند این ارزش ها را در عمل محقق کنند، گفت: انتخابات مجلس یک عرصه امتحان برای یک یک ما است چرا که معلوم خواهد شد چه کسی و چه تشکل هایی انقلاب را برای خودشان می خواهند و چه تشکل هایی خود را برای انقلاب می خواهند.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ایجاد جمعیت ها و تشکل ها امری ضروری است به شرطی که ما بخواهیم با انسجام بخشی به انقلاب کمک کنیم اما اگر به دنبال کسب قدرت باشیم معلوم می شود انقلاب را برای خودمان می خواهیم.



حداد عادل تصریح کرد: هر گروهی با اصرار و لجاجت و خرده گیری بی جهت موجب شکسته شدن رای اصولگرایان شود به هیچ وجه اصولگرا نیست.



وی با تاکید بر اینکه اصولگرایان ممکن است با یکدیگر اختلاف سلیقه داشته باشند گفت: باید بدانیم اختلاف سلیقه ما در درون اصولگرایان بیشتر است یا اختلاف ما با کسانی که مخالف اصولگرایی هستند. باید به صحنه نگاه کنیم و ببینیم امروز وقت وحدت است یا خرده گیری. معتقدم نباید کاری انجام دهیم که پیروزی اصولگرایان در 10 سال گذشته متوقف شود.



حداد عادل همچنین به ایستادگی مردم کشورمان در سالهای انقلاب اسلامی اشاره کرد وگفت: مردم کشور ما همواره امتحان خود را پس داده و موفق بوده اند مردم با حرکت 9 دی 1388 ثابت کردند بصیرت، وحدت وپیروی از ولایت، اعتقاد به اسلام و انقلاب دارند.



وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه هم اکنون نوبت ما است که نشان دهیم شایستگی نمایندگی مردم را داریم گفت: باید با بصیرت ، وحدت، اعتقاد و از خودگذشتگی، شایستگی خدمت به مردم را پیدا کنیم.

