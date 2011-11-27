حاجی پور با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن حاجیپور در وزن 67- کیلوگرم در دور نخست به دیدار "سما کارما" از بوتان رفت و طی یک مبارزه برتر در حالی که 11 بر صفر از حریف خود پیش بود در راند دوم جمع امتیازاتش را به عدد 12 رساند و مبارزه را به سود خود پایان داد.
در این وزن هشت تکواندوکار حضور دارند که حاجیپور با این پیروزی به جمع چهار تکواندوکار برتر راه پیدا کرد. وی در ادامه برای کسب سهمیه المپیک باید با "گلنفیس خام بیتوا" از قزاقستان که رنکینگ 17 جهان را در اختیار دارد پیکار کند.
در صورتی که حاجیپور این مبارزه را واگذار کند باید برای کسب مدال برنز و سهمیه المپیک با بازنده دیگر دیدار نیمه نهایی مبارزه کند.
رقابتهای تکواندوی انتخابی المپیک با حضور 100 تکواندوکار از 33 کشور در بانکوک تایلند جریان دارد.
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