دکتر نجفقلی حبیبی در مورد اخلاق ورزشی و تعریف آن به خبرنگار مهر گفت: ورزش هم به عنوان یک حرفه تابع اخلاق حرفه‎ای است که برای هر حرفه‏ای موازین اخلاقی خاصی تعریف شده است. در ایران قدیم ورزشکاران مظهر جوانمردی و پهلوانی بودند که رعایت اخلاق جوانمردی از مزایای برجسته آنها به شمار می‎رفت.

وی گفت:‌ امروز نیز ورزشکاران و افرادی که در محیطهای ورزشی کار می‎کنند باید مجموعه قوانین اخلاقی وابسته به آن ورزش را رعایت و در حریم اجتماعی و دفاع از ضعفا پافشاری کنند و خصلت انسانی داشته باشند و با احترام با مردم و زیردستان رفتار کنند، موازینی که در طول تاریخ ثبت شده‏اند.

این استاد الهیات دانشگاه تهران در مورد اینکه امروز رعایت ارزشهای اخلاقی تا چه اندازه اهمیت دارد نیز اظهار داشت: اخلاق همیشه و در همه جا با اهمیت است. ولی به لحاظ گسترش و فراگیری ورزش در عصر جدید و زیر ذربین رفتن اعمال ورزشکاران در محیطهای ورزشی بسیار تأثیرگذار است و در بیرون از محیطهای ورزشی هم اگر رفتاری غیرانسانی از آنها سربزند برای جوانترها که آنان را الگوی خویش قرار داده‎اند یک فاجعه اخلاقی در جامعه درپی می‎آورد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی در مورد اینکه چگونه می‎توان روح اخلاق را در محیطهای ورزشی حاکم ساخت هم تصریح کرد: با تربیت و آموزش صحیح به ورزشکاران همراه با تمرینات و فراگیری مهارتها و فنون ورزشی. مطبوعات نباید رقمهای رد و بدل شده ورزشکاران در قراردادهایشان را فاش سازند زیرا توجه جامعه ورزش به پول زیاد می‎شود که این خود یک نکته ضد اخلاقی است.

وی در پایان یادآور شد: ورزشکار زیاد مطرح شد ولی یکی تختی یا پوریای ولی شد. بایستی در کنار قهرمانی که خوب هم است فرصتهای رعایت اصالتها و کرامتهای اخلاقی و بزرگواریهای انسانی را متجلی ساخت. وفاداری و غیرت مهمترین اصل روحیه ورزشی است که ورزشکار را ماندگار می‎کند.