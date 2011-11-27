چهار هزار هیئت مذهبی میهمان ایام محرم در مشهد عزاداری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن صباغیان در نشست خبری تشریح برنامه های محرم و صفر از ورود نمادین کاروان اباعبدالله الحسین (ع) به کربلا در خیابان منتهی به حرم رضوی خبر داد و افزود: این کاروان شب اول محرم از میدان 15 خرداد تا فلکه آب حرکت می کند.

وی با بیان این مطلب که سه برنامه محوری در آستانه ماه محرم اجرا می شود، افزود: گردهمایی عاشورایان رضوی با حضور هزار و 300 نفر از مسئولین هیئات مذهبی که در مهدیه برگزار شده چاولین برنامه بود که اجرا شد و حرکت نمادین کاروان امام حسین (ع) و بسته شدن راه آن حضرت توسط لشگریان دشمن و اتراق آنها در کربلا که برای مردم بازسازی می شود دومین برنامه است.

وی با بیان اینکه میثاق رضویون سومین برنامه محوری است که در هشت بند در محضر امام رضا با حضور10 هزار هیئات مذهبی قرائت می شود، تصریح کرد: در این میثاق نامه لحاظ کردن اهداف قیام، بصیرت بخشی نسبت به موضوع بیداری اسلامی، پشتیبانی از ولایت فقیه، انجام برگزاری به دور از آفت و آسیب ها، عدم استفاده از آلات و ابزار موسیقی بی محتوا، بخشی از مواردی است که هیئات مذهبی متعهد می شوند که آنها را اجرا کنند.

وی افزود: اشاعه فرهنگ عاشورا، عدم ایجاد مزاحمت برای مردم، رعایت فرهنگ اکرام و تکریم پیرغلامان، جذب جوانان به محافل مذهبی، مسجد محوری، محتوا محوری و بهرمندی از قرآن و عترت در عزاداری ها بخش دیگری از بندهای میثاق رضویون است.

وی بیان کرد: به منظور کاهش آسیب و آفت هایی که ممکن است دامن عزاداری ها را بگیرد کارگاه آموزشی برای مسئولین هیئات مذهبی برگزار شده که در این بین یک برنامه برای هیئات مذهبی شرق و غرب مشهد اجرا می شود.

وی در خصوص بیانیه ای که در 12 بند به تمامی مسئولین هیئات مذهبی ارائه داده شده، گفت: توجه به قرآن و عترت، مسجد محوری، روحانی محوری اولویت بر پایی نماز ظهر عاشورا و تاسوعا درعزادری، ایجاد گفتمان دینی و کرسی های آزاد اندیشی، استفاده از احادیث و منویات مقام معظم رهبری بخشی از این بیانیه را در بر می گیرد.

صباغیان افزود: پیروی از معارف دینی و معرفتی، عدم استفاده ازشمایل اهل بیت، توجه به پروژه اسلام هراسی و مبارزه با یزدیان نظام، عدم آلودگی صوتی، عدم اختلاط زن و مرد؛ تکریم پیرغلامان، توجه به نیازهای فکری و معنوی نوجوانان در هیئات نیز از دیگر بندهای این بیانیه است.

صباغیان در خصوص مجوز هیئت های مذهبی خراسان رضوی در اطراف حرم مطهر بیان کرد: هزار هیئت مذهبی استان به منظور عزاداری در چهار خیابان منتهی یه حرم رضوی مجوز دریافت کرده اند.

وی در خصوص دستورالعمل هایی که سال جاری هیئات باید رعایت کنند نیز بیان کرد: جلوگیری از ذبح دام در ملا عام؛ پرهیز از عزاداری روی آتش؛ شیشه و لطمه زدن به بدن که موجب خون آلودگی شود؛ اخلاص در عزاداری و پرهیز از رقابت در مجالس عزاداری از جمله دستورالعمل هایی است که هیئات سال جاری در دستور کار خود دارند.

صباغیان بیان کرد: 7 هزار و 500 هیئت در استان وجود دارد که از این تعداد، 3 هزار و 800 هیئت در مشهد به فعالیت های مذهبی می پردازند.

وی در خصوص سهمیه هایی که سال جاری به هیئات مذهبی اختصاص پیدا می کند، بیان کرد: 300 تن برنج، 120 تن روغن و 80 تن قند و شکر و گوشت هم به اندازه نیاز به هیئات مذهبی اختصاص داده شده و عرضه می شود.

صباغیان با بیان اینکه در چند سال اخیر میزان آسیب ها و قمه زنی کاهش داشته، افزود: دشمنان در بحث های فرهنگی و ایجاد فرقه های ضاله و عرفان های کاذب سعی دارند در عزاداری ها رخنه کنند که در این راستا شورای هیئات مذهبی با برنلمه ریزی تلاش می کند تا از ظهور و بروز این فرقه سازی ها جلوگیری کند.